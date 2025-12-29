Подарки отошли на второй план: в письмах Деду Морозу появились совсем другие просьбы

Перед Новым годом содержание писем детей к Деду Морозу заметно изменилось: вместо гаджетов и игрушек все чаще звучат просьбы о здоровье и благополучии близких. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС "Дальний Восток" рассказал главный Дед Мороз Дальнего Востока.

О чем дети просят перед праздником

По словам главного зимнего волшебника региона, детские письма за последние годы стали более осмысленными и эмоциональными. Если раньше основными желаниями были телефоны и другие материальные подарки, то теперь на первый план выходят нематериальные ценности.

"Мысли детей стали интересней: если несколько лет назад они просили телефоны, то теперь они стали душевней. Очень много встречается детских писем про здоровье, про близких. Много детей просят, чтобы им подарили своих маленьких друзей: собачек, кошечек, попугайчиков", — отметил главный Дед Мороз Дальнего Востока.

Он подчеркнул, что такие просьбы отражают изменения в настроениях и приоритетах детей, которые все чаще думают не только о себе, но и о родных людях.

Наблюдения о грамотности

При этом Дед Мороз обратил внимание и на другую тенденцию, связанную с письмами. По его словам, уровень грамотности у детей немного снизился. В посланиях все чаще встречаются орфографические ошибки.

Он с улыбкой заметил, что "не все буквы попадают в нужное место", однако подчеркнул, что искренность и содержание писем для него важнее формальных недочетов.

Что отражают детские письма

По мнению участников пресс-конференции, такие изменения в детских желаниях могут говорить о влиянии семьи и общей атмосферы в обществе. Просьбы о здоровье, благополучии и домашних питомцах показывают, что для многих детей важны забота, тепло и ощущение близости.

В ТАСС отметили, что традиция писать Деду Морозу по-прежнему остается для детей способом выразить свои мечты и переживания, а сами письма становятся своеобразным отражением времени.