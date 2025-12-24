Подарки, которые едут дальше слов: жители Приангарья исполнили желания детей ЛНР

В преддверии Нового года дети из Кировска Луганской Народной Республики получили подарки от жителей Иркутской области в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщает НИА-Байкал. По уже сложившейся традиции регион направил в подшефный город не только подарки, но и все необходимое для создания праздничной атмосферы.

Подарки для детей и личное участие губернатора

Одним из участников акции стал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который исполнил желание 13-летнего школьника Глеба. Подросток увлекается астрономией и давно мечтал о телескопе — именно этот подарок ему передали из Приангарья. Желания других детей Кировска также исполнили представители правительства и Законодательного собрания Иркутской области, а также сотрудники аппарата губернатора и регионального правительства.

Все подарки были доставлены непосредственно в Луганскую Народную Республику. В поездке приняли участие начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова и уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова.

Новогодняя атмосфера для подшефного города

Помимо индивидуальных подарков, в Кировск привезли элементы праздничного оформления. Речь идет о новогодних елках, гирляндах и игрушках, которые должны создать в городе ощущение праздника для детей и взрослых.

"Помимо подарков, которые с любовью выбирали жители Приангарья, мы привезли из Иркутской области новогоднее настроение: елки, гирлянды и игрушки — все для создания праздничной атмосферы в нашем подшефном городе", — цитирует Ольгу Куриленкову пресс-служба областного правительства.

В правительстве региона подчеркивают, что подобные поездки имеют не только материальное, но и символическое значение.

Слова благодарности от Кировска

Власти Кировского городского округа отметили важность поддержки со стороны региона-шефа.

"Эту поддержку мы чувствуем всегда, особенно — в преддверии Нового года, когда жители Иркутской области исполняют желания наших маленьких кировчан, дарят ощущение праздника детям и взрослым", — сказала глава Кировского городского округа Виктория Сергеева.

По их словам, помощь Иркутской области ощущается постоянно, но особенно значима она именно в предновогодние дни, когда внимание уделяется детям.