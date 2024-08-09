В нижегородском Лысково погибло три человека в результате ДТП

Под Нижним Новгородом погибли люди в результате аварии

Пресс-служба МВД по Нижегоросдкой области сообщает, что в результате ДТП с участием грузовика, и легкового автомобиля в Нижегородской области три человека погибли и один получил ранения.

Авария произошла рано утром в пятницу на 481-м километре трассы М-7 «Волга» в Лысковском районе.

Съезжая с горы, водитель большегруза не справился с управлением транспортного средства и его прицепа, из-за чего проищошел занос, спровоцировавший столкновение со встречным транспортом: автомобилями «Лада Гранта» и «Газель». В сообщении сообщается, что в автомобиле Lada Granta погибли три человека, один был доставлен в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все подробности происшествия.

Фото: commons.wikimedia.org