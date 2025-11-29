Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Строительство домов
Строительство домов
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 7:24

Под тяжестью собственной тени: история двухэтажного объекта, который рухнул за секунды

Спасатели МЧС извлекли четырёх рабочих из завалов на стройплощадке

В северной части Южно-Сахалинска днём на стройплощадке внезапно рухнули перекрытия двухэтажного объекта. На фоне продолжающегося возведения здания эта авария стала контрастным напоминанием о рисках на подобных объектах, об этом сообщает издание "ФедералПресс".

Ход спасательной операции

На место оперативно прибыли спасатели МЧС, которые начали разбирать обрушившиеся конструкции и искать людей под завалами. По данным регионального ведомства, в момент происшествия рабочие находились внутри ангара, когда внезапно осела часть строящегося здания. Специалисты применяют спецтехнику, работают кинологи, а рядом дежурят несколько бригад медицины катастроф.

"Предварительно, при заливке бетоном произошло обрушение части двухэтажного строящегося здания", — сообщили в региональном МЧС.

По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение технологии при заливке бетона. Представители экстренных служб сообщили, что в операции участвуют 16 спасателей и кинологическая группа, а территория оцеплена для обеспечения безопасности. Работы продолжаются в ускоренном режиме, так как под конструкциями могут оставаться люди.

Состояние пострадавших

Из-под обломков уже извлечены четверо рабочих. Медики оказали им первую помощь прямо на месте, после чего пострадавших доставили в областную больницу. В региональном Минздраве уточнили, что угрозы их жизням нет. Одновременно продолжаются поиски ещё двух человек, которые могут находиться под разрушенными фрагментами перекрытий.

На стройплощадку направили пять машин скорой помощи из-за риска большого числа пострадавших. Две бригады остаются в постоянной готовности, пока спасатели продолжают работу с тяжёлой техникой и ручной разбор конструкций.

Реакция следственных органов

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что обрушение произошло в тот момент, когда сотрудники выполняли работы внутри ангара. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности при строительстве. Следователи фиксируют состояние объекта, опрашивают очевидцев и собирают данные о ходе строительных работ.

Официальная информация подчёркивает, что речь идёт о предварительных выводах, а окончательные причины будут установлены после экспертиз. В ведомстве отметили, что расследование проводится в условиях повышенной сложности из-за продолжающихся спасательных мероприятий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Родные пропавшего Игоря Ярыша обратились за помощью к волонтерам — Светлана Шерстобоева вчера в 3:40
Бангкок в тревоге: пропавший россиянин должен был вернуться на день рождения, но исчез в аэропорту

59-летний IT-специалист пропал в аэропорту Бангкока перед вылетом домой. Волонтеры и родные просят помощи в поисках мужчины, который не выходит на связь.

Читать полностью » Сахалинская область вводит штрафы за неоплаченную парковку — Наталья Коршунова вчера в 3:40
Сахалин вводит новые штрафы за платную парковку: сколько придётся заплатить за нарушение правил

В Сахалинской области приняли новый закон о штрафах за нарушение правил платных парковок, предусматривающий значительные санкции для нарушителей.

Читать полностью » Мишустин подписал распоряжение о строительстве оптоволокна в Якутии на сумму 5,4 млрд руб. 27.11.2025 в 18:53
7 тысяч километров связи: тундра готовится к самому крупному цифровому скачку за десятилетия

Правительство выделяет 5,4 млрд рублей на строительство оптоволоконных линий в Якутии, чтобы соединить десятки удалённых посёлков и обеспечить быстрый интернет в Арктической зоне.

Читать полностью » Суд в Хабаровске оштрафовал директора базы отдыха за травму подростка 27.11.2025 в 12:21
Снежный склон стал причиной уголовного дела: в Хабаровске вынесен приговор по инциденту с подростком

Суд в Хабаровске признал директора базы отдыха виновным после травмы подростка на горке, указав, что несчастный случай стал следствием отсутствия контроля и мер безопасности.

Читать полностью » Учёные предупредили о риске выбросов вулкана 26.11.2025 в 16:28
Серый океан над полуостровом: выброс Безымянного может накрыть восток Камчатки в любой момент

Безымянный выбросил пепел на высоту десяти километров, и вулканологи фиксируют признаки готовящегося сильного извержения, которое может затронуть населённые округа Камчатки.

Читать полностью » Вулкан Шивелуч сформировал пепловый шлейф длиной около 30 километров — ТАСС 26.11.2025 в 5:36
Угроза над Дальним Востоком: вулкан Шивелуч активизировался и поднял пепел в небо

Новый выброс пепла Шивелуча вновь поднял уровень тревоги на Камчатке, где вулкан продолжает проявлять активность, влияющую на безопасность авиации.

Читать полностью » Северный форум обсуждает устойчивое развитие Севера и Арктики – Владимир Васильев 26.11.2025 в 5:36
Арктика под прицелом 50 стран: почему весь мир следит за форумом в Якутске

Северный форум в Якутске собирает свыше сотни экспертов, чтобы обсудить развитие Арктики и международное партнёрство в условиях меняющегося мира.

Читать полностью » В Хабаровском крае на ремонт 120 км дорог направят 7,7 млрд рублей в следующем году 25.11.2025 в 21:45
Разбитые трассы должны остаться в прошлом: Хабаровский край запускает ремонтный марафон

Власти Хабаровского края готовят крупный ремонт дорог и обновление общественного транспорта, усиливая контроль за безопасностью и эффективностью инфраструктурных проектов.

Читать полностью »

Новости
Наука
Обнаружены потомки народа бо в висячих гробах Китая — Nature Communications
Наука
Деревянные фигурки рук оказались древнерусскими оберегами — Сингх
Наука
Мужчина с синдромом Крузона служил в ордене Калатрава — Heritage
Наука
Домашние кошки прибыли в Европу из Африки 2000 лет назад — Science
Наука
Украшения из золота и граната нашли на пашне в Линкольншире — Брандл
Наука
Во Франции нашли три сосуда с римскими монетами в жилых домах — Inrap
Садоводство
Очистка и смазка инструментов предотвращает коррозию зимой — садоводы
Спорт и фитнес
Лестничные тренировки улучшили работу лёгких на 9 процентов — медики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet