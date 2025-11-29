Под тяжестью собственной тени: история двухэтажного объекта, который рухнул за секунды

В северной части Южно-Сахалинска днём на стройплощадке внезапно рухнули перекрытия двухэтажного объекта. На фоне продолжающегося возведения здания эта авария стала контрастным напоминанием о рисках на подобных объектах, об этом сообщает издание "ФедералПресс".

Ход спасательной операции

На место оперативно прибыли спасатели МЧС, которые начали разбирать обрушившиеся конструкции и искать людей под завалами. По данным регионального ведомства, в момент происшествия рабочие находились внутри ангара, когда внезапно осела часть строящегося здания. Специалисты применяют спецтехнику, работают кинологи, а рядом дежурят несколько бригад медицины катастроф.

"Предварительно, при заливке бетоном произошло обрушение части двухэтажного строящегося здания", — сообщили в региональном МЧС.

По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение технологии при заливке бетона. Представители экстренных служб сообщили, что в операции участвуют 16 спасателей и кинологическая группа, а территория оцеплена для обеспечения безопасности. Работы продолжаются в ускоренном режиме, так как под конструкциями могут оставаться люди.

Состояние пострадавших

Из-под обломков уже извлечены четверо рабочих. Медики оказали им первую помощь прямо на месте, после чего пострадавших доставили в областную больницу. В региональном Минздраве уточнили, что угрозы их жизням нет. Одновременно продолжаются поиски ещё двух человек, которые могут находиться под разрушенными фрагментами перекрытий.

На стройплощадку направили пять машин скорой помощи из-за риска большого числа пострадавших. Две бригады остаются в постоянной готовности, пока спасатели продолжают работу с тяжёлой техникой и ручной разбор конструкций.

Реакция следственных органов

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что обрушение произошло в тот момент, когда сотрудники выполняли работы внутри ангара. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности при строительстве. Следователи фиксируют состояние объекта, опрашивают очевидцев и собирают данные о ходе строительных работ.

Официальная информация подчёркивает, что речь идёт о предварительных выводах, а окончательные причины будут установлены после экспертиз. В ведомстве отметили, что расследование проводится в условиях повышенной сложности из-за продолжающихся спасательных мероприятий.