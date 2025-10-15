Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сфинкс
Сфинкс
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:07

Под пирамидой — не мумии, а метро древности: что на самом деле скрывает Гиза

Под пирамидой Хеопса обнаружены древние пещеры и туннели плато Гиза — Эндрю Коллинз

Плато Гиза, символ вечности и загадки древнего Египта, вновь стало центром внимания. Новое открытие британского египтолога Эндрю Коллинза показало: под пирамидой Хеопса скрывается сеть пещер и туннелей, уходящих вглубь на десятки метров. Эти данные, опубликованные в журнале Science, могут стать ключом к пониманию того, почему именно здесь египтяне возвели свои монументы бессмертия.

"Когда древние египтяне смотрели на Гизу, они, возможно, знали, что под ними скрывается иной мир — царство тьмы, воды и тишины. И именно поэтому пирамиды, символы возрождения, были построены здесь", — отметил исследователь Эндрю Коллинз.

Сравнение: известные подземные комплексы древности

Локация Страна Возраст Назначение Особенности
Плато Гиза Египет ~4500 лет Ритуальные пещеры, погребальные ходы Сеть естественных и доработанных тоннелей
Долина царей Египет ~3300 лет Гробницы фараонов Искусственные тоннели в известняке
Каппадокия Турция ~2500 лет Подземные города До 10 уровней глубины
Тейотиуакан Мексика ~2000 лет Ритуальный центр Подземные пещеры под пирамидами
Чичен-Ица Мексика ~1200 лет Культ воды и смерти Священные колодцы — сеноты

Следы в пыли веков

Интерес к подземельям Гизы появился ещё в XIX веке. В 1817 году британский дипломат Генри Солт и итальянский исследователь Джованни Беллони описали в дневниках "влажные коридоры и глубокие колодцы под плато". Однако позже эти проходы были закрыты — частично из-за обвалов, частично по решению египетских властей.

Коллинз сопоставил старые записи Солта с современными георадарами и выявил совпадения: протяжённая система тоннелей действительно начинается примерно в 500 метрах к западу от пирамиды Хеопса.

Советы шаг за шагом: как учёные исследуют подземные структуры

  1. Геосканирование. Используются радиоволновые и магнитные сенсоры, способные "заглядывать" под землю без раскопок.

  2. Георадарная съёмка. Позволяет определить пустоты и их глубину с точностью до метра.

  3. 3D-картография. Создаётся цифровая модель подземной системы.

  4. Сравнение с древними текстами. Археологи сопоставляют координаты с упоминаниями в Текстах пирамид.

  5. Микроанализ пород. Определяет естественное происхождение или следы обработки человеком.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать пещеры мифом или легендой.
    Последствие: упустить возможный археологический прорыв.
    Альтернатива: подтвердить их существование геофизическими исследованиями.

  • Ошибка: проводить несанкционированные раскопки.
    Последствие: повреждение древних структур и культурного слоя.
    Альтернатива: официальные международные экспедиции под контролем ЮНЕСКО.

  • Ошибка: игнорировать старые архивы и дневники.
    Последствие: потеря исторической информации.
    Альтернатива: объединить исторические источники и современные технологии.

Природа и мифология

По данным геологов, пещеры под плато Гиза образовались естественным путём миллионы лет назад — грунтовые воды размыли известняк, создав лабиринты и пустоты. Позже египтяне могли использовать их для ритуалов, связанных с Осирисом и загробным миром.

В древних текстах, особенно в Текстах пирамид (около 2400 г. до н. э.), описывается подземный Дуат - мир, куда спускается душа фараона. Этот "лабиринт тьмы" с вратами и подземными водами удивительно совпадает с географией обнаруженных ходов.

Коллинз предположил, что Дуат имел реальное основание в подземных структурах Гизы, а не был только символом потустороннего мира.

Зал летописей — миф или реальность

Самая загадочная часть гипотезы касается легендарного "Зала летописей" - хранилища древних знаний, якобы оставленного богами. О нём писали греческие философы и арабские историки, а в XX веке его популяризировал американский мистик Эдгар Кейси, утверждавший, что зал скрыт под лапами Сфинкса.

Коллинз считает, что если подобное помещение и существовало, то его стоит искать не под Сфинксом, а западнее пирамиды Хеопса, где сосредоточены гробницы жрецов и храмы перехода в Дуат.

Почему Египет не спешит открывать пещеры

Министерство древностей Египта воздерживается от комментариев. Территория под пирамидой официально закрыта "по соображениям безопасности". Неофициально археологи объясняют это осторожной политикой государства: сенсации могут спровоцировать поток нелегальных экспедиций и повредить памятники.

Кроме того, любое вмешательство в окрестности пирамид требует одобрения ЮНЕСКО и тщательного обоснования. Поэтому пока научное сообщество ожидает официального решения о проведении международной миссии.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Возможность уточнить происхождение мифов о Дуате Риск повреждения исторических памятников
Новые данные о строительстве пирамид Политические и бюрократические препятствия
Привлечение внимания к археологическим исследованиям Вероятность спекуляций и псевдонаучных теорий
Возможность открытия ритуальных залов Ограниченный доступ и строгие запреты на раскопки

FAQ

Где именно находятся пещеры?
Согласно данным Коллинза, под западной частью плато Гиза, примерно в 500 метрах от пирамиды Хеопса.

Как они образовались?
Естественным образом — размывом известняка грунтовыми водами, позже расширенными руками человека.

Связаны ли они с Сфинксом?
Пока прямых доказательств нет, но некоторые тоннели тянутся в его направлении.

Что говорят власти Египта?
Официальных подтверждений или опровержений нет; работы в зоне пирамид временно приостановлены.

Можно ли посетить пещеры туристам?
Нет, доступ в подземные части плато строго ограничен.

Мифы и правда

  • Миф: под пирамидой Хеопса находится "Зал летописей" богов.
    Правда: пока это красивая легенда, но подземные ходы действительно существуют.

  • Миф: пещеры созданы строителями пирамид.
    Правда: они естественного происхождения, хотя позже могли быть доработаны людьми.

  • Миф: Египет скрывает археологические открытия.
    Правда: доступ ограничен из-за мер по сохранению памятников и требований ЮНЕСКО.

Исторический контекст

Плато Гиза на протяжении тысячелетий считалось порталом между миром живых и мёртвых. Египетские тексты описывали Гизу как место, где солнце умирает и возрождается. Появление пирамид именно здесь — не случайность: древние видели в подземных пещерах путь в загробный мир.

Сегодня это открытие объединяет древнюю мифологию и современные технологии, позволяя заглянуть в глубины не только земли, но и истории человеческой веры.

Три интересных факта

  1. Первые сообщения о подземных ходах под Гизой были сделаны ещё в 1817 году.

  2. Современные георадары выявили аналогичные пустоты под пирамидой Хефрена.

  3. По одной версии, пещеры могли служить естественными катакомбами, где египтяне хоронили священных животных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В пригороде Стокгольма найден клад серебряных монет XII века весом 6 кг вчера в 22:54
Рыбак копал червей — а выкопал Средневековье: в Швеции нашли клад на века

В пригороде Стокгольма найден огромный клад серебряных монет XII века. Сокровище, старше самого города, может изменить представление о зарождении средневековой Швеции.

Читать полностью » В польской деревне Борково раскопали захоронения эпохи князя Мешко I вчера в 22:36
Скелеты под газопроводом: случайная находка раскрыла тайну веры тысячелетней давности

В польской деревне Борково археологи нашли кладбище X века с останками "первых христиан". Захоронения сочетают христианские и языческие традиции, открывая новое понимание эпохи Мешко I.

Читать полностью » На Синае обнаружена крупнейшая крепость эпохи Нового царства площадью 8000 квадратных метров вчера в 21:48
Древние строители превзошли самих себя: на Синае обнаружена крепость с секретным планом

На Синайском полуострове археологи нашли крупнейшую египетскую крепость Нового царства. Она раскрывает тайны военной стратегии фараонов и защищённой дороги Гора.

Читать полностью » Под пирамидами Гизы обнаружены древние туннели вчера в 21:31
Египетские пирамиды стоят на гигантском лабиринте: учёные не могут поверить

Под плато Гиза обнаружена сеть подземных пещер, которые, возможно, вдохновили древних египтян на миф о Дуате. Учёные уверены: под пирамидами скрыто больше, чем мы думали.

Читать полностью » В Юго-Восточной Азии обнаружена устойчивость супербактерий к антибиотикам у новорождённых вчера в 20:42
Врачи бьют тревогу: супербактерии в Азии научились обходить все защитные системы младенцев

Исследование из журнала Lancet Regional Health показало: супербактерии всё чаще поражают новорождённых в Азии, делая антибиотики бесполезными и ставя под угрозу жизнь младенцев.

Читать полностью » Диетическая газировка повышает риск жировой болезни печени на 60% вчера в 20:25
0 калорий на этикетке, но +60% риска для печени: правда о диетической газировке

Учёные выяснили: диетическая газировка повышает риск жировой болезни печени даже сильнее, чем обычная. Почему "ноль сахара" не означает "ноль вреда" — в нашем материале.

Читать полностью » Новый вид плесени создаёт материал, похожий на человеческие ткани вчера в 19:37
Природа преподнесла сюрприз: грибной гидрогель может стать заменой имплантатам

Учёные нашли гриб, который способен расти, формируя живой гидрогель, похожий на человеческие ткани. Возможно, именно он станет будущим медицины.

Читать полностью » Бактерии в хвое елей помогают деревьям собирать золото из почвы вчера в 19:20
Финские ели хранят секреты золотых залежей: природа обошла геологов

Финские учёные обнаружили, что ели способны накапливать золото в хвое благодаря бактериям. Это открытие может изменить методы поиска месторождений.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Регулярные приседания помогают развить силу, выносливость и улучшить осанку — Тайлер Рид
УрФО
В Тюмени зарплаты бьюти-специалистов увеличились на 29% — мастера зарабатывают 100 тысяч рублей
Технологии
Новая система "горячих патчей" от Microsoft минимизирует простои при установке обновлений
Спорт и фитнес
Сайклинг снижает стресс и улучшает выносливость — тренеры назвали ключевые преимущества
Авто и мото
Гендиректор Renault Франсуа Прово сообщил о планах запустить дешевый Twingo EV в 2026 году
Авто и мото
Суд в Нью-Джерси рассмотрит иск к Volvo из-за травмы от бесконтактного открытия багажника
ПФО
В Оренбургской области жители жалуются на отсутствие отопления — губернатор поручил меры
СФО
В ЯНАО планируют поддержать бюджет облигационным займом на 27 миллиардов рублей к 2027 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet