Под мягким снегом скрывается настоящий холод: прогноз Москвы как предвестие изменений
В Москве на выходных ожидается мягкая зимняя погода. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура в столице будет колебаться в пределах умеренных значений.
Прогноз на выходные
27 декабря, в субботу, в Москве будет установлена циклональная погода, сопровождаемая северным ветром. Ночью и днём температура опустится до минус 1-6 градусов, что является характерной для мягкой зимы.
"Очередное изменение циркуляции. Северный ветер 27 декабря, ночью и днем отрицательные температуры, правда, небольшие, мягкие — минус 1-6 градусов", — отметил Роман Вильфанд.
В воскресенье, 28 декабря, температура немного понизится, а также возможен небольшой снег. Ночью температура составит от минус 6 до минус 11 градусов, а днём — от минус 4 до минус 9 градусов.
Погода в понедельник
По словам Вильфанда, в понедельник погода в Москве существенно не изменится, но ночью температура может немного понизиться, сделав ночные часы более прохладными.
