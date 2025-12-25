Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Холодное время года в городе
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:08

Под мягким снегом скрывается настоящий холод: прогноз Москвы как предвестие изменений

В Москве ожидается мягкая зимняя погода на выходных – Гидрометцентр

В Москве на выходных ожидается мягкая зимняя погода. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура в столице будет колебаться в пределах умеренных значений.

Прогноз на выходные

27 декабря, в субботу, в Москве будет установлена циклональная погода, сопровождаемая северным ветром. Ночью и днём температура опустится до минус 1-6 градусов, что является характерной для мягкой зимы.

"Очередное изменение циркуляции. Северный ветер 27 декабря, ночью и днем отрицательные температуры, правда, небольшие, мягкие — минус 1-6 градусов", — отметил Роман Вильфанд.

В воскресенье, 28 декабря, температура немного понизится, а также возможен небольшой снег. Ночью температура составит от минус 6 до минус 11 градусов, а днём — от минус 4 до минус 9 градусов.

Погода в понедельник

По словам Вильфанда, в понедельник погода в Москве существенно не изменится, но ночью температура может немного понизиться, сделав ночные часы более прохладными.

