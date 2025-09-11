Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Skitterphoto is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 17:56

Смартфон на каждый день за 8 тысяч рублей — бюджетник, в котором есть всё, что нужно

Если вам нужен недорогой смартфон для повседневного использования, который спокойно выдержит целый день без подзарядки и не будет тормозить при обычных задачах, стоит обратить внимание на POCO C85. Этот бюджетник сочетает в себе мощный аккумулятор, качественный экран и приличную производительность, при этом оставаясь доступным по цене.

Основные характеристики POCO C85

  1. Аккумулятор - Это, пожалуй, самая сильная сторона POCO C85. Смартфон оснащён аккумулятором на 6000 мАч, чего достаточно для длительного использования. На одном заряде устройство может работать до 22 часов при просмотре видео. В случае необходимости, 33-ваттная быстрая зарядка позволяет восстановить 50% заряда за 31 минуту, что очень удобно.

  2. Экран - POCO C85 имеет 6,9-дюймовый экран с IPS-матрицей и частотой обновления 120 Гц. Это означает, что интерфейс будет плавным, а картинка будет четкой, даже под ярким солнечным светом. Также стоит отметить TÜV-сертификацию, благодаря которой экран не мерцает и не вызывает напряжения глаз при длительном использовании.

  3. Производительность - Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G81 Ultra. Это восьмиядерный чип, идеально подходящий для повседневных задач, таких как работа с мессенджерами, просмотр видео на YouTube, серфинг в интернете и другие базовые функции. В базовой комплектации установлено 6 ГБ оперативной памяти (есть версия с 8 ГБ), а с использованием виртуального расширения можно получить до 16 ГБ. Также имеется 128 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения через microSD.

  4. Камера - POCO C85 оснащён основной камерой на 50 МП с поддержкой ИИ-обработки, что позволяет делать хорошие снимки в разных условиях. Есть такие режимы, как портретный, ночная съёмка, HDR и таймлапсы. Фронтальная камера на 8 МП делает вполне хорошие селфи. Это не флагман, но для своего ценового сегмента качество камеры вполне устраивает.

  5. Дополнительные особенности:

    • Защита от пыли и брызг по стандарту IP64.

    • Боковой сканер отпечатка пальца для удобной и быстрой разблокировки.

    • Аудиоразъём 3,5 мм для подключения проводных наушников.

    • Современный порт USB-C для зарядки и передачи данных.

  6. Софтовая составляющая - работает на Android 15 с оболочкой HyperOS, которая предоставляет удобный и интуитивно понятный интерфейс.

Комплектация и цена

В комплекте с POCO C85 идёт зарядное устройство, кабель и прозрачный чехол, что приятно для бюджетного устройства. На AliExpress его можно приобрести всего за 7999 рублей в базовой комплектации. Также можно найти аппарат на OZON.

