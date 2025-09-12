Живые организмы теперь пишут саундтреки — достаточно одного приложения
Компания Instruo совместно с автором YouTube-канала Modern Biology выпустила необычный гаджет — Pocket Scion. Это компактный синтезатор, способный преобразовывать электрическую активность живых организмов в музыку.
От грибов к карманному устройству
Несколько лет назад Modern Biology стал известен благодаря вирусным видео в TikTok, где он управлял модульным синтезатором с помощью грибов. Тогда использовался Scion Eurorack, но Pocket Scion предлагает те же возможности в куда более компактном формате.
Как это работает
-
В основе устройства лежит модуль Scion от Instruo (Глазго, Шотландия).
-
Он переводит слабые биоэлектрические сигналы в MIDI-данные.
-
С помощью четырёх встроенных синтезаторных движков эти данные превращаются в звук.
-
На передней панели расположена сенсорная поверхность и светодиоды, позволяющие управлять звучанием прикосновением.
-
На задней стороне можно настраивать параметры: количество голосов, громкость и другие.
Возможности подключения
-
Устройство оснащено MIDI-выходом.
-
Доступны приложения для Windows, macOS и Linux.
-
Поддерживается протокол OSC (Open Sound Control) для интеграции с Max/MSP, Pure Data и Unreal Engine.
Цена и доступность
Первая партия Pocket Scion уже распродана. Открыт предзаказ на следующую серию. Стоимость устройства — $149 (около 12 тыс. рублей).
