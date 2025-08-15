Крошечный гаджет раскрывает невидимого врага, присутствующего в каждом доме: ученые создали новое изобретение
Радиация — невидимый спутник нашей повседневности. Она исходит от солнца, природных минералов вроде тория и урана, а также от привычных нам электронных устройств. Учёные делят её на два типа:
- ионизирующее излучение — например, рентген или радон, способное повреждать клетки и ДНК;
- неионизирующее излучение — радиоволны или видимый свет, менее опасные, но при высокой дозе всё же требующие осторожности.
Опасность напрямую зависит от интенсивности, продолжительности контакта и типа излучения.
Как измерить невидимую угрозу
Для этого созданы дозиметры — приборы, фиксирующие количество полученной радиации за определённый период. Одной из свежих и необычных разработок стал Doze — первый в мире мини-дозиметр для массового пользователя. Устройство появилось благодаря краудфандинговой кампании и настолько компактно, что легко помещается в карман.
Особенности и возможности
- Размеры и вес: 59x34x13 мм, менее 35 граммов.
- Технология: встроенный счётчик Гейгера, определяющий β- и γ-излучение.
- Применение: контроль радиационного фона в помещении или проверка продуктов питания. При ношении с собой фиксирует суточную дозу облучения.
Данные выводятся на 0,96-дюймовый OLED-экран. Аккумулятора хватает до года, зарядка — через USB-C.
Умный контроль и защита
Функция Life Guard позволяет задать индивидуальные пределы воздействия. При их превышении прибор подаст звуковой и визуальный сигнал, что особенно важно в неожиданных или опасных ситуациях. Для технически подкованных пользователей предусмотрена возможность перепрошивки устройства.
Когда ждать новинку
Сейчас Doze ещё не поступил в продажу, но доступен для предзаказа на Indiegogo по цене от 74 евро. Первые поставки обещают начать в ноябре следующего года.
