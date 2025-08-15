Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:41

Крошечный гаджет раскрывает невидимого врага, присутствующего в каждом доме: ученые создали новое изобретение

Учёные создали мини-дозиметр Doze для измерения β- и γ-излучения

Радиация — невидимый спутник нашей повседневности. Она исходит от солнца, природных минералов вроде тория и урана, а также от привычных нам электронных устройств. Учёные делят её на два типа:

  • ионизирующее излучение — например, рентген или радон, способное повреждать клетки и ДНК;
  • неионизирующее излучение — радиоволны или видимый свет, менее опасные, но при высокой дозе всё же требующие осторожности.

Опасность напрямую зависит от интенсивности, продолжительности контакта и типа излучения.

Как измерить невидимую угрозу

Для этого созданы дозиметры — приборы, фиксирующие количество полученной радиации за определённый период. Одной из свежих и необычных разработок стал Doze — первый в мире мини-дозиметр для массового пользователя. Устройство появилось благодаря краудфандинговой кампании и настолько компактно, что легко помещается в карман.

Особенности и возможности

  • Размеры и вес: 59x34x13 мм, менее 35 граммов.
  • Технология: встроенный счётчик Гейгера, определяющий β- и γ-излучение.
  • Применение: контроль радиационного фона в помещении или проверка продуктов питания. При ношении с собой фиксирует суточную дозу облучения.

Данные выводятся на 0,96-дюймовый OLED-экран. Аккумулятора хватает до года, зарядка — через USB-C.

Умный контроль и защита

Функция Life Guard позволяет задать индивидуальные пределы воздействия. При их превышении прибор подаст звуковой и визуальный сигнал, что особенно важно в неожиданных или опасных ситуациях. Для технически подкованных пользователей предусмотрена возможность перепрошивки устройства.

Когда ждать новинку

Сейчас Doze ещё не поступил в продажу, но доступен для предзаказа на Indiegogo по цене от 74 евро. Первые поставки обещают начать в ноябре следующего года.

