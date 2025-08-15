Крошечный гаджет раскрывает невидимого врага, присутствующего в каждом доме: ученые создали новое изобретение

Радиация — невидимый спутник нашей повседневности. Она исходит от солнца, природных минералов вроде тория и урана, а также от привычных нам электронных устройств. Учёные делят её на два типа:

ионизирующее излучение — например, рентген или радон, способное повреждать клетки и ДНК;

неионизирующее излучение — радиоволны или видимый свет, менее опасные, но при высокой дозе всё же требующие осторожности.

Опасность напрямую зависит от интенсивности, продолжительности контакта и типа излучения.

Как измерить невидимую угрозу

Для этого созданы дозиметры — приборы, фиксирующие количество полученной радиации за определённый период. Одной из свежих и необычных разработок стал Doze — первый в мире мини-дозиметр для массового пользователя. Устройство появилось благодаря краудфандинговой кампании и настолько компактно, что легко помещается в карман.

Особенности и возможности

Размеры и вес: 59x34x13 мм, менее 35 граммов.

59x34x13 мм, менее 35 граммов. Технология: встроенный счётчик Гейгера, определяющий β- и γ-излучение.

встроенный счётчик Гейгера, определяющий β- и γ-излучение. Применение: контроль радиационного фона в помещении или проверка продуктов питания. При ношении с собой фиксирует суточную дозу облучения.

Данные выводятся на 0,96-дюймовый OLED-экран. Аккумулятора хватает до года, зарядка — через USB-C.

Умный контроль и защита

Функция Life Guard позволяет задать индивидуальные пределы воздействия. При их превышении прибор подаст звуковой и визуальный сигнал, что особенно важно в неожиданных или опасных ситуациях. Для технически подкованных пользователей предусмотрена возможность перепрошивки устройства.

Когда ждать новинку

Сейчас Doze ещё не поступил в продажу, но доступен для предзаказа на Indiegogo по цене от 74 евро. Первые поставки обещают начать в ноябре следующего года.