Опубликована сегодня в 13:15

Детские карманные деньги: почему контроль родителей – это не тирания, а жизненная необходимость

Детские карманные деньги: зачем нужен контроль и как избежать ошибок – советы психолога Ларисы Никитиной

Родители должны выделять детям деньги на карманные расходы, но при этом ненавязчивый контроль за их использованием необходим. Такое мнение высказала семейный системный психотерапевт Лариса Никитина. Об этом сообщает MoneyTimes. Ru.

Сколько денег давать ребёнку

Эксперт подчеркнула, что конкретная сумма зависит от уровня дохода семьи и потребностей ребёнка.

"Есть семьи, которые живут на 60 тысяч в месяц. А есть семьи, которые живут на 600 тысяч в месяц. У них будет разное восприятие денег в семье. Может быть, тысячу, может быть, две в неделю. Для кого-то это и 500 рублей. Всё зависит от дохода семьи и от того, что ребёнку надо, на что он их будет тратить. Если он будет покупать себе вейпы, я бы нисколько не давала", — сказала Лариса Никитина.

Таким образом, размер карманных денег должен определяться не только финансовыми возможностями родителей, но и тем, какие именно покупки делает ребёнок.

Карманные деньги как школа финансовой грамотности

По мнению психолога, распоряжение выделенной суммой — это важный этап в воспитании.

"Это обучающий процесс, экономика. У нас нет в школе такого предмета для детей. Они не понимают, что деньги можно копить, вкладывать, что необязательно сразу от них избавляться", — отметила Лариса Никитина.

Она добавила, что именно отсутствие навыков управления финансами часто приводит к проблемам во взрослой жизни, когда молодые семьи не умеют планировать бюджет и быстро остаются без средств.

Зачем нужен контроль

Психотерапевт уверена, что полная свобода в распоряжении деньгами не принесёт пользы. Важно сохранять баланс между доверием и участием родителей.

"Должен быть доверительный разговор, чтобы родитель мог спросить, сынок или дочка, куда ты потратил деньги, давай обсудим, правильно ли, хорошо ли. Это должно быть обязательно — где-то подсказать, где-то помочь. Чтобы это не было бездумной, спонтанной тратой денег, сливанием денег", — посоветовала Лариса Никитина.

Таким образом, задача родителей — не ограничивать детей жёстко, а помогать им учиться принимать разумные решения и развивать финансовую грамотность.

Три интересных факта

  1. В Финляндии и Японии школьников с ранних лет обучают основам финансов — от планирования бюджета до умения копить.
  2. Согласно опросам, более 60% российских родителей дают детям карманные деньги, но лишь треть обсуждает с ними траты.
  3. В США распространена практика "детских банковских карт" с ограниченными лимитами и возможностью родительского контроля.

