Подготовь почву к зиме правильно: рецепт плодородного старта весной

Сентябрь — идеальное время для подготовки почвы к зиме, чтобы весной она была готова к новым посадкам. Вот несколько шагов, которые помогут обогатить и укрепить почву перед зимними холодами.
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Внесение органических удобрений. В сентябре стоит добавить в почву органические удобрения, такие как компост, перегной или перепревший навоз. Это улучшит структуру почвы, повысит её плодородие и обеспечит растения питательными веществами на следующий сезон.
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Мульчирование. После внесения органики, покройте грядки слоем мульчи. Это может быть скошенная трава, солома, опавшие листья или древесные опилки. Мульчирование защищает почву от вымывания и промерзания, а также способствует удержанию влаги.
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Посев сидератов. Посадка сидератов, таких как горчица, люпин или рожь, поможет обогатить почву азотом и улучшить её структуру. Эти растения высевают после уборки урожая, и перед зимой их можно срезать и оставить на поверхности в качестве зелёного удобрения.
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Известкование почвы. Если почва кислая, в сентябре можно внести известь или доломитовую муку. Это нормализует уровень pH и улучшит усвоение растениями питательных веществ.
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Глубокая перекопка. Перекопка почвы осенью помогает бороться с сорняками и вредителями, а также улучшает её аэрацию. После перекопки рекомендуется оставить землю комками, чтобы она лучше удерживала влагу и быстрее прогрелась весной.
Фото: flickr.com/USDA NRCS South Dakota(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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