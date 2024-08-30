Подготовь почву к зиме правильно: рецепт плодородного старта весной

Сентябрь — идеальное время для подготовки почвы к зиме, чтобы весной она была готова к новым посадкам. Вот несколько шагов, которые помогут обогатить и укрепить почву перед зимними холодами.

Внесение органических удобрений. В сентябре стоит добавить в почву органические удобрения, такие как компост, перегной или перепревший навоз. Это улучшит структуру почвы, повысит её плодородие и обеспечит растения питательными веществами на следующий сезон.

Мульчирование. После внесения органики, покройте грядки слоем мульчи. Это может быть скошенная трава, солома, опавшие листья или древесные опилки. Мульчирование защищает почву от вымывания и промерзания, а также способствует удержанию влаги.

Посев сидератов. Посадка сидератов, таких как горчица, люпин или рожь, поможет обогатить почву азотом и улучшить её структуру. Эти растения высевают после уборки урожая, и перед зимой их можно срезать и оставить на поверхности в качестве зелёного удобрения.

Известкование почвы. Если почва кислая, в сентябре можно внести известь или доломитовую муку. Это нормализует уровень pH и улучшит усвоение растениями питательных веществ.