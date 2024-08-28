Обогащение почвы в августе: простая формула успеха

В конце августа важно подготовить почву для следующего сезона, обогатив её необходимыми питательными веществами. Один из лучших способов улучшить плодородие почвы — это внесение органических удобрений.

Компост из отходов, скошенной травы и листьев отлично подходит для этой цели. Он не только насыщает почву полезными микроэлементами, но и улучшает её структуру, делая её более рыхлой и воздухопроницаемой.

Ещё один эффективный способ обогащения почвы — это использование сидератов. Эти растения, например, горчица или люпин, высаживаются для последующего запахивания в почву. Они обогащают её азотом и органическими веществами, а также помогают бороться с сорняками и защищают почву от эрозии.

Фото: flickr.com/U.S. Department of Agriculture(Creative Commons CC0 License)