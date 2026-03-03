Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Уролог исследует снимок почек
Уролог исследует снимок почек
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:04

Поясница болит, но причина не так очевидна: тревожные сигналы проблем с почками

Боли в пояснице не всегда связаны с позвоночником и могут сигнализировать о серьезной урологической проблеме, отметил главный нефролог Северо-Западного федерального округа, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нефрологии и диализа ФПО Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. акад. И. П. Павлова Ашот Есаян. О признаках почечной боли специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Обычные боли в спине, как правило, усиливаются при движении, пояснил нефролог. В то время как боли, связанные с почками, носят постоянный характер.

"Боли в спине больше связаны с положением тела при наклонах, при поворотах туловища, при поколачивании, при пальпации, а боли связанные с почками носят постоянный характер, отдают в пах, сопровождаются проблемами с мочеиспусканием", — пояснил Есаян.

По его словам, при острой боли с иррадиацией в пах и болезненном учащенном мочеиспускании в первую очередь следует заподозрить почечную колику. Также возможно повышение температуры, что может свидетельствовать об остром пиелонефрите. В таком случае может изменяться цвет мочи, она становится мутной, иногда появляется осадок.

"Если есть проблемы со спиной, нужно исключить мышечные боли, связанные с корешковым синдромом, с позвоночником. Если всего этого нет, то обращаться к урологу. Редко, когда почки болят, почки не болят обычно", — говорит нефролог.

Он подчеркнул, что нельзя заниматься самолечением и принимать обезболивающие препараты, чтобы не смазать клиническую картину.

"Лучше обратиться к врачам, потому что обезболивание может заглушить картину и усугубить течение заболевания. Обратиться к врачу либо в поликлинику, если острые боли либо высокая температура, то срочно вызывать скорую помощь", — отметил профессор.

