Почки молчат — а болезнь уже началась: как не пропустить тревожный сигнал

Почки — орган незаметный, но жизненно важный. Многие заболевания мочевыделительной системы развиваются незаметно, что усложняет их диагностику и повышает риск осложнений. Как понять, что почкам нужна помощь, и какие анализы могут спасти здоровье?

Рассказал "Газете.Ru" уролог-андролог Артур Богатырев.

Неочевидные сигналы бедствия

Заболевания почек на ранней стадии часто не сопровождаются острой болью или выраженными симптомами. Однако некоторые признаки всё же могут насторожить:

частые или, наоборот, редкие позывы к мочеиспусканию;

симптомы, схожие с циститом (жжение, боль, тяжесть);

отеки на лице, ногах, пальцах;

боль в пояснице, особенно с одной стороны;

появление крови в моче;

скачки температуры без видимой причины;

нестабильное артериальное давление;

потеря аппетита, тошнота, общее недомогание.

Если один или несколько симптомов появляются регулярно, это повод обратиться к специалисту и сдать анализы.

Бывают ли врожденные болезни почек?

Да. Некоторые патологии формируются ещё до рождения. Они могут проявиться:

в младенчестве — например, острая почечная недостаточность чаще всего встречается у детей до двух лет;

или во взрослом возрасте, когда скрытая патология активизируется из-за стресса, инфекции, беременности или других факторов.

Как вовремя распознать проблему?

"Почки не болят — но говорят с нами через анализы", — подчёркивает врач.

Даже при хорошем самочувствии анализ мочи и крови способен выявить нарушения задолго до появления симптомов. Это особенно актуально, если:

у вас есть диабет, гипертония или аутоиммунные заболевания;

вы принимали препараты, токсичные для почек (например, сильные антибиотики, НПВС);

были инфекции мочевых путей;

вы входите в группу риска (наследственность, пожилой возраст, повышенное давление).

Что делать?

Проходите скрининг минимум раз в год.

Общий анализ мочи;

Общий и биохимический анализ крови;

УЗИ почек (по показаниям);

Анализ на уровень креатинина и скорость клубочковой фильтрации (СКФ).

Пейте достаточное количество воды — 1,5-2 литра в день, если нет противопоказаний.

Ограничьте соль, алкоголь, жирную пищу — они перегружают почки.

Контролируйте давление и уровень сахара.



Итог: профилактика — ваше лучшее лекарство

Почки могут молчать — но анализы говорят громко. Чем раньше будет выявлено нарушение, тем проще восстановить функции органа без серьёзных последствий. Особенно важно это для людей из групп риска: диабетиков, гипертоников, тех, кто перенёс COVID-19 или принимает сильнодействующие препараты.