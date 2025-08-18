Почки молчат — а болезнь уже началась: как не пропустить тревожный сигнал
Почки — орган незаметный, но жизненно важный. Многие заболевания мочевыделительной системы развиваются незаметно, что усложняет их диагностику и повышает риск осложнений. Как понять, что почкам нужна помощь, и какие анализы могут спасти здоровье?
Рассказал "Газете.Ru" уролог-андролог Артур Богатырев.
Неочевидные сигналы бедствия
Заболевания почек на ранней стадии часто не сопровождаются острой болью или выраженными симптомами. Однако некоторые признаки всё же могут насторожить:
- частые или, наоборот, редкие позывы к мочеиспусканию;
- симптомы, схожие с циститом (жжение, боль, тяжесть);
- отеки на лице, ногах, пальцах;
- боль в пояснице, особенно с одной стороны;
- появление крови в моче;
- скачки температуры без видимой причины;
- нестабильное артериальное давление;
- потеря аппетита, тошнота, общее недомогание.
Если один или несколько симптомов появляются регулярно, это повод обратиться к специалисту и сдать анализы.
Бывают ли врожденные болезни почек?
Да. Некоторые патологии формируются ещё до рождения. Они могут проявиться:
- в младенчестве — например, острая почечная недостаточность чаще всего встречается у детей до двух лет;
- или во взрослом возрасте, когда скрытая патология активизируется из-за стресса, инфекции, беременности или других факторов.
Как вовремя распознать проблему?
"Почки не болят — но говорят с нами через анализы", — подчёркивает врач.
Даже при хорошем самочувствии анализ мочи и крови способен выявить нарушения задолго до появления симптомов. Это особенно актуально, если:
- у вас есть диабет, гипертония или аутоиммунные заболевания;
- вы принимали препараты, токсичные для почек (например, сильные антибиотики, НПВС);
- были инфекции мочевых путей;
- вы входите в группу риска (наследственность, пожилой возраст, повышенное давление).
Что делать?
Проходите скрининг минимум раз в год.
- Общий анализ мочи;
- Общий и биохимический анализ крови;
- УЗИ почек (по показаниям);
- Анализ на уровень креатинина и скорость клубочковой фильтрации (СКФ).
Пейте достаточное количество воды — 1,5-2 литра в день, если нет противопоказаний.
Ограничьте соль, алкоголь, жирную пищу — они перегружают почки.
Контролируйте давление и уровень сахара.
Итог: профилактика — ваше лучшее лекарство
Почки могут молчать — но анализы говорят громко. Чем раньше будет выявлено нарушение, тем проще восстановить функции органа без серьёзных последствий. Особенно важно это для людей из групп риска: диабетиков, гипертоников, тех, кто перенёс COVID-19 или принимает сильнодействующие препараты.
