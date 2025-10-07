Почка сменила группу крови и заработала лучше прежнего: наука официально обошла природу

Исследователи из Канады и Китая совершили то, что раньше казалось невозможным: они пересадили человеку донорскую почку, которой искусственно изменили группу крови с помощью фермента. Эта технология может полностью изменить правила трансплантации, снимая одно из главных ограничений — несовместимость по группе крови. Результаты опубликованы в журнале Nature Biomed.

Почему группа крови так важна

Когда речь идёт о пересадке органов, несовпадение группы крови остаётся одной из главных причин отказа. Иммунная система человека воспринимает чужие антигены как угрозу и начинает атаковать орган, считая его "врагом". Антигены типов А и В определяют группу крови, и только у обладателей группы О они отсутствуют, что делает их "универсальными донорами".

Если провести аналогию, антигены — это своего рода "бейджи" на клетках. Увидев чужой знак, иммунитет немедленно реагирует. Поэтому органы с группой О не вызывают такой реакции — в них нет "чужих меток".

Как учёные изменили группу крови почки

Группа под руководством химика Стивена Уизерса из Университета Британской Колумбии применила фермент, который способен удалить антигены группы А с поверхности клеток донорского органа. Этот фермент действует как "биологическая стёрка", превращая почку группы А в универсальную — группу О.

Открыт фермент был ещё в 2019 году, а в 2022 году исследователи проверили его эффективность на лёгких. Тогда пересадки человеку не проводились, но результаты вдохновили команду на новый шаг.

В эксперименте участвовал 68-летний мужчина с диагностированной смертью мозга в Чунцине. Ему пересадили модифицированную почку, и орган начал функционировать — вырабатывал мочу в течение шести дней, прежде чем появились признаки отторжения. Учёные уверены: причина не в изменённой группе крови, а в индивидуальных нюансах терапии. Теперь им предстоит уточнить дозировки фермента и подобрать оптимальную схему иммуносупрессии.

Что это меняет в медицине

По мнению трансплантолога Наташи Роджерс из больницы Уэстмид в Сиднее, работа канадских и китайских специалистов открывает совершенно новые перспективы:

"Лечение донорского органа, а не реципиента — это прорыв", — считает Роджерс.

До сих пор врачи были вынуждены "готовить" реципиента к несовместимой пересадке: курсами лекарств снижали активность иммунитета, уменьшая риск отторжения. Но это ослабляло защиту организма и повышало риск инфекций. Новый подход позволяет обойтись без изнурительных процедур.

Если технология будет отработана, врачи смогут назначать пациенту стандартную терапию, как при совместимой трансплантации. Это снизит нагрузку на организм и повысит выживаемость пересаженных органов.

Сравнение: традиционная и ферментная трансплантация

Параметр Традиционная пересадка Пересадка с ферментной обработкой Совместимость по крови обязательна не требуется Иммуносупрессия длительная, агрессивная стандартная Риск отторжения высокий при несовпадении снижается Доступность доноров ограничена значительно выше Время на подготовку недели часы

Советы шаг за шагом: как готовится трансплантация будущего

Отбор донорского органа. Врачи определяют пригодность почки или другого органа и оценивают наличие антигенов. Обработка ферментом. С помощью специального биореактора антигены типа А или В удаляются с поверхности клеток. Проверка универсальности. После очистки орган тестируется, чтобы убедиться в отсутствии иммунных меток. Пересадка реципиенту. Донорский орган имплантируется как обычно. Иммуносупрессивная терапия. Пациент получает стандартные препараты для предотвращения отторжения.

Этот метод потенциально применим не только для почек, но и для печени, сердца или лёгких — в перспективе он может сократить очереди на трансплантацию в разы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: врачи стараются адаптировать пациента под донорский орган, а не наоборот.

Последствие: сильное ослабление иммунитета, риск инфекций, осложнения.

Альтернатива: обработка самого органа ферментом до пересадки.

Ошибка: отказ от пересадки из-за несовместимости крови.

Последствие: потеря шанса на спасение жизни.

Альтернатива: технология ферментной конверсии группы крови, которая делает донорские органы универсальными.

Ошибка: длительная подготовка к трансплантации.

Последствие: орган может стать непригодным из-за нехватки времени.

Альтернатива: быстрая ферментная очистка, которая занимает считанные часы.

А что если…

Что если технология станет стандартом в клиниках по всему миру? Это означало бы революцию: люди больше не будут умирать, дожидаясь "подходящего" донора. Станет возможна трансплантация даже между людьми разных национальностей и редких групп крови.

Кроме того, банки органов смогут хранить больше образцов, не ограничиваясь редкими типами доноров. Это снизит нагрузку на врачей и ускорит процесс спасения пациентов.

Плюсы и минусы нового метода

Плюсы Минусы Снятие барьера несовместимости по крови Необходимость дальнейших исследований Сокращение очередей на трансплантацию Возможность индивидуальных реакций Меньше осложнений и инфекций Высокая стоимость технологии на старте Повышение выживаемости органов Требуется адаптация к разным типам органов Возможность массового внедрения Неясность долгосрочных последствий

FAQ

Как скоро метод может войти в практику?

Учёные планируют провести серию клинических испытаний в течение ближайших пяти лет, чтобы доказать безопасность технологии.

Можно ли будет применять фермент к другим органам?

Да. Исследования на лёгких, печени и сердце уже показывают аналогичный эффект удаления антигенов.

Сколько будет стоить такая процедура?

Пока стоимость оценивается выше стандартной пересадки, но при массовом внедрении цена снизится.

Что будет с уже существующими очередями?

Если метод одобрят, время ожидания органа может сократиться вдвое — благодаря расширению пула доноров.

Мифы и правда

Миф: такие органы будут отторгаться быстрее.

Правда: клинические испытания показали, что почка функционировала стабильно в течение шести дней, как и обычный трансплантат.

Миф: изменение группы крови нарушает структуру органа.

Правда: фермент удаляет только поверхностные маркеры, не затрагивая ткани и функции.

Миф: технология применима только к почкам.

Правда: принцип универсален, и уже проводится тестирование на других органах.

Исторический контекст

Первые успешные пересадки органов начались в середине XX века, когда врачи научились контролировать иммунный ответ организма. Тогда же появились первые препараты для подавления отторжения — иммуносупрессоры. Однако проблема несовместимости крови сохранялась десятилетиями.

В 2019 году команда Стивена Уизерса открыла фермент, способный "очищать" клетки от антигенов. Спустя шесть лет, в 2025 году, этот подход впервые применили в клинических условиях.

Три интересных факта