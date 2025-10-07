Почка сменила группу крови и заработала лучше прежнего: наука официально обошла природу
Исследователи из Канады и Китая совершили то, что раньше казалось невозможным: они пересадили человеку донорскую почку, которой искусственно изменили группу крови с помощью фермента. Эта технология может полностью изменить правила трансплантации, снимая одно из главных ограничений — несовместимость по группе крови. Результаты опубликованы в журнале Nature Biomed.
Почему группа крови так важна
Когда речь идёт о пересадке органов, несовпадение группы крови остаётся одной из главных причин отказа. Иммунная система человека воспринимает чужие антигены как угрозу и начинает атаковать орган, считая его "врагом". Антигены типов А и В определяют группу крови, и только у обладателей группы О они отсутствуют, что делает их "универсальными донорами".
Если провести аналогию, антигены — это своего рода "бейджи" на клетках. Увидев чужой знак, иммунитет немедленно реагирует. Поэтому органы с группой О не вызывают такой реакции — в них нет "чужих меток".
Как учёные изменили группу крови почки
Группа под руководством химика Стивена Уизерса из Университета Британской Колумбии применила фермент, который способен удалить антигены группы А с поверхности клеток донорского органа. Этот фермент действует как "биологическая стёрка", превращая почку группы А в универсальную — группу О.
Открыт фермент был ещё в 2019 году, а в 2022 году исследователи проверили его эффективность на лёгких. Тогда пересадки человеку не проводились, но результаты вдохновили команду на новый шаг.
В эксперименте участвовал 68-летний мужчина с диагностированной смертью мозга в Чунцине. Ему пересадили модифицированную почку, и орган начал функционировать — вырабатывал мочу в течение шести дней, прежде чем появились признаки отторжения. Учёные уверены: причина не в изменённой группе крови, а в индивидуальных нюансах терапии. Теперь им предстоит уточнить дозировки фермента и подобрать оптимальную схему иммуносупрессии.
Что это меняет в медицине
По мнению трансплантолога Наташи Роджерс из больницы Уэстмид в Сиднее, работа канадских и китайских специалистов открывает совершенно новые перспективы:
"Лечение донорского органа, а не реципиента — это прорыв", — считает Роджерс.
До сих пор врачи были вынуждены "готовить" реципиента к несовместимой пересадке: курсами лекарств снижали активность иммунитета, уменьшая риск отторжения. Но это ослабляло защиту организма и повышало риск инфекций. Новый подход позволяет обойтись без изнурительных процедур.
Если технология будет отработана, врачи смогут назначать пациенту стандартную терапию, как при совместимой трансплантации. Это снизит нагрузку на организм и повысит выживаемость пересаженных органов.
Сравнение: традиционная и ферментная трансплантация
|Параметр
|Традиционная пересадка
|Пересадка с ферментной обработкой
|Совместимость по крови
|обязательна
|не требуется
|Иммуносупрессия
|длительная, агрессивная
|стандартная
|Риск отторжения
|высокий при несовпадении
|снижается
|Доступность доноров
|ограничена
|значительно выше
|Время на подготовку
|недели
|часы
Советы шаг за шагом: как готовится трансплантация будущего
-
Отбор донорского органа. Врачи определяют пригодность почки или другого органа и оценивают наличие антигенов.
-
Обработка ферментом. С помощью специального биореактора антигены типа А или В удаляются с поверхности клеток.
-
Проверка универсальности. После очистки орган тестируется, чтобы убедиться в отсутствии иммунных меток.
-
Пересадка реципиенту. Донорский орган имплантируется как обычно.
-
Иммуносупрессивная терапия. Пациент получает стандартные препараты для предотвращения отторжения.
Этот метод потенциально применим не только для почек, но и для печени, сердца или лёгких — в перспективе он может сократить очереди на трансплантацию в разы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: врачи стараются адаптировать пациента под донорский орган, а не наоборот.
Последствие: сильное ослабление иммунитета, риск инфекций, осложнения.
Альтернатива: обработка самого органа ферментом до пересадки.
-
Ошибка: отказ от пересадки из-за несовместимости крови.
Последствие: потеря шанса на спасение жизни.
Альтернатива: технология ферментной конверсии группы крови, которая делает донорские органы универсальными.
-
Ошибка: длительная подготовка к трансплантации.
Последствие: орган может стать непригодным из-за нехватки времени.
Альтернатива: быстрая ферментная очистка, которая занимает считанные часы.
А что если…
Что если технология станет стандартом в клиниках по всему миру? Это означало бы революцию: люди больше не будут умирать, дожидаясь "подходящего" донора. Станет возможна трансплантация даже между людьми разных национальностей и редких групп крови.
Кроме того, банки органов смогут хранить больше образцов, не ограничиваясь редкими типами доноров. Это снизит нагрузку на врачей и ускорит процесс спасения пациентов.
Плюсы и минусы нового метода
|Плюсы
|Минусы
|Снятие барьера несовместимости по крови
|Необходимость дальнейших исследований
|Сокращение очередей на трансплантацию
|Возможность индивидуальных реакций
|Меньше осложнений и инфекций
|Высокая стоимость технологии на старте
|Повышение выживаемости органов
|Требуется адаптация к разным типам органов
|Возможность массового внедрения
|Неясность долгосрочных последствий
FAQ
Как скоро метод может войти в практику?
Учёные планируют провести серию клинических испытаний в течение ближайших пяти лет, чтобы доказать безопасность технологии.
Можно ли будет применять фермент к другим органам?
Да. Исследования на лёгких, печени и сердце уже показывают аналогичный эффект удаления антигенов.
Сколько будет стоить такая процедура?
Пока стоимость оценивается выше стандартной пересадки, но при массовом внедрении цена снизится.
Что будет с уже существующими очередями?
Если метод одобрят, время ожидания органа может сократиться вдвое — благодаря расширению пула доноров.
Мифы и правда
-
Миф: такие органы будут отторгаться быстрее.
Правда: клинические испытания показали, что почка функционировала стабильно в течение шести дней, как и обычный трансплантат.
-
Миф: изменение группы крови нарушает структуру органа.
Правда: фермент удаляет только поверхностные маркеры, не затрагивая ткани и функции.
-
Миф: технология применима только к почкам.
Правда: принцип универсален, и уже проводится тестирование на других органах.
Исторический контекст
Первые успешные пересадки органов начались в середине XX века, когда врачи научились контролировать иммунный ответ организма. Тогда же появились первые препараты для подавления отторжения — иммуносупрессоры. Однако проблема несовместимости крови сохранялась десятилетиями.
В 2019 году команда Стивена Уизерса открыла фермент, способный "очищать" клетки от антигенов. Спустя шесть лет, в 2025 году, этот подход впервые применили в клинических условиях.
Три интересных факта
-
Фермент, который применяют для обработки органов, изначально был найден в кишечных бактериях.
-
Около 30% донорских органов ежегодно не используются из-за несовместимости крови.
-
Универсальные органы могут стать основой для создания банков "готовых" трансплантатов, доступных по запросу.
