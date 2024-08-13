Леонид Слуцкий, возглавляющий комитет Госдумы по международным делам и являющийся лидером ЛДПР, прокомментировал информацию Службы внешней разведки о возможной замене узурпатора Владимира Зеленского на посту президента Украины. По его мнению, эти данные подтверждают наличие внешнего управления в стране и свидетельствуют о бессмысленности переговоров с украинской стороной в настоящий момент.

Слуцкий подчеркнул, что сообщение СВР о планах Вашингтона найти более управляемую и менее коррумпированную фигуру на замену Зеленскому является очередным доказательством того, что Украина находится под внешним управлением. Он согласился с позицией президента РФ Владимира Путина, который ранее заявил об отсутствии предмета для диалога с украинскими властями.

Глава комитета Госдумы предположил, что в США уже не могут игнорировать очевидные факты: Зеленский не только утратил легитимность, но и демонстрирует неадекватность задолго до официального окончания своих президентских полномочий. В качестве примера Слуцкий привел недавнюю провокацию в Курской области.

Несмотря на возможные изменения в политической ситуации на Украине, Слуцкий выразил уверенность в том, что все цели специальной военной операции будут достигнуты независимо от того, кто займет пост президента страны.

Таким образом, по мнению главы комитета Госдумы по международным делам, информация СВР о планах США по замене Зеленского подтверждает отсутствие реальной самостоятельности украинских властей и демонстрирует бесперспективность переговоров с ними в текущих условиях.

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