Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Осенняя авария на дороге
Осенняя авария на дороге
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:19

Почему важно пристёгиваться в автобусе: авария в Кабанском районе напомнила о безопасности

ДТП с рейсовым автобусом произошло в Кабанском районе Бурятии — проверку начала прокуратура

В Кабанском районе Бурятии утром 28 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

"Контролируется установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей, произошедшего 28 сентября около 10:00 (5:00 мск)", — говорится в сообщении прокуратуры.

По предварительным данным, водитель автобуса "Тойота Хайс" съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. В салоне находились 13 пассажиров, детей среди них не было.

Двое человек получили травмы, им оказали медицинскую помощь на месте. Остальные пассажиры не пострадали и чувствуют себя удовлетворительно.

Прокуратура республики держит ситуацию на контроле, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства аварии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дефицит АИ-98 и АИ-101 в Приморье из-за задержек поставок — объяснил эксперт Фёдор Васильев 27.09.2025 в 5:31

Когда топливо исчезает быстрее, чем салат на диете: как не остаться без горючего

В Приморье продолжается топливный дефицит, с последствиями для всей Сибири и Дальнего Востока. Узнайте, как дефицит топлива влияет на рынок и что с этим делать.

Читать полностью » Лихорадка чикунгунья в Азии превысила десять тысяч случаев — сообщили врачи Уссурийской городской больницы 25.09.2025 в 11:58

Диагноз не подтвердился, тревога осталась: в Уссурийске напомнили о симптомах лихорадки чикунгунья

В Уссурийске мужчину проверили на лихорадку чикунгунья. Диагноз не подтвердился, но врачи напомнили о симптомах и рисках инфекции.

Читать полностью » Независимые АЗС Владивостока продолжают продавать АИ-98 и АИ-100 — сообщили сотрудники автозаправок региона 25.09.2025 в 9:58

Дефицит АИ-98 затянулся: где во Владивостоке ещё можно заправиться и сколько это стоит

Во Владивостоке уже месяц не удаётся найти АИ-98 и АИ-101 на большинстве АЗС. Почему возник кризис и какие есть альтернативы для автомобилистов?

Читать полностью » Туристы должны иметь подтверждающие документы для въезда в Китай — отметил эксперт Сергей Седов 25.09.2025 в 7:58

Китайские пограничники задают лишние вопросы: что делать путешественникам с турецкими штампами в паспорте

Всё больше россиян жалуются на сложности при въезде в Китай по безвизу. Почему штампы Турции вызывают вопросы и как подготовиться к поездке?

Читать полностью » Жилые высотки на месте 25.09.2025 в 5:58

От рынка до скандала: прокуратура блокирует строительство жилого квартала на улице Спортивной во Владивостоке

Во Владивостоке под угрозой срыва оказался масштабный проект застройки "Спортивного рынка". Прокуратура выявила серьёзные нарушения.

Читать полностью » В России зарегистрировано почти четыре миллиона праворульных авто — сообщили аналитики 25.09.2025 в 3:58

Японская привычка под вопросом: почему праворульные машины могут стать обузой для семейного бюджета

В России обсуждают программу замены праворульных авто. Почему это может затронуть миллионы водителей и как государство собирается поддерживать граждан?

Читать полностью » Волонтеры сообщили, что пропавшая россиянка Эрика Владыко найдена живой в отеле Бангкока 22.09.2025 в 13:57

Бар, европеец и такси ночью: как россиянка исчезла и вновь объявилась

Россиянка, пропавшая в Бангкоке, найдена живой. Как развивались поиски, кто помог, и почему важно всегда знать контакты консульства за границей.

Читать полностью » Автоэксперты пояснили, что грязный кузов и нечитаемые номера привлекают внимание инспекторов ДПС 22.09.2025 в 11:57

Грязь на номере превращает авто в приманку: почему ДПС останавливает даже опытных водителей

Какие детали автомобиля и привычки водителя заставляют инспекторов ДПС остановить вас? Эксперты раскрыли основные сигналы, на которые обращают внимание.

Читать полностью »

Новости
Экономика

ДГТУ укрепляет лидерство: первая строчка в конкурсе минпромторга
Красота и здоровье

Правильное питание и сбалансированный образ жизни предотвращают развитие гипертонии и поддерживают нормальное давление
Наука

Ихтиозавры оказались гораздо разнообразнее, чем считалось ранее, подтверждает находка в Германии
Туризм

Дананг удивил туристку сервисом: отель с бассейном на крыше и недорогие морепродукты гриль
Питомцы

Цитрусовые и липкая лента защищают рассаду от кошачьих лап — владелец питомца
Дом

Расчёт стоимости ремонта квартиры: материалы, работы и расходы
Культура и шоу-бизнес

Инсайдеры: эмоциональная дистанция между Гарри и принцем Уильямом остаётся неизменной
Питомцы

Английский той-терьер: стандарт породы и особенности содержания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet