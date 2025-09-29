Почему важно пристёгиваться в автобусе: авария в Кабанском районе напомнила о безопасности

В Кабанском районе Бурятии утром 28 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

"Контролируется установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей, произошедшего 28 сентября около 10:00 (5:00 мск)", — говорится в сообщении прокуратуры.

По предварительным данным, водитель автобуса "Тойота Хайс" съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. В салоне находились 13 пассажиров, детей среди них не было.

Двое человек получили травмы, им оказали медицинскую помощь на месте. Остальные пассажиры не пострадали и чувствуют себя удовлетворительно.

Прокуратура республики держит ситуацию на контроле, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства аварии.