Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Капуста
Капуста
© unsplash.com by Dan Cristian Pădureț is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:05

Почему соседи едят свежую капусту уже в июне: проверенные сорта для дачи

Ранняя белокочанная капуста созревает за 70–120 дней и подходит для летних салатов

Ранняя белокочанная капуста — один из самых популярных овощей на дачных грядках. Её ценят за быстрый рост, нежный вкус и сочность. Благодаря короткому периоду вегетации — от 70 до 120 дней — свежие кочаны можно попробовать уже в начале лета. При этом масса капусты варьируется от 1 до 1,5 кг, у некоторых сортов достигая даже 3 кг. Однако рыхлая структура не позволяет хранить урожай долго, поэтому такую капусту используют в свежем виде, для летних салатов и лёгких супов.

Сравнение популярных сортов

Сорт Срок созревания Средний вес кочана Устойчивость Особенности
Июньская 95 дней 1-2,4 кг Устойчива к капустной мухе, блошке Светолюбива, холодостойка, но растрескивается при избытке влаги
Трансфер 110 дней 0,9-1,7 кг Устойчив к вредителям Кочаны средней плотности, не растрескивается
Заполярье (гибрид) 95-100 дней 1,4-1,5 кг Устойчив к болезням и перепадам температуры Светолюбив, влаголюбив
Дита 100 дней ~1 кг Устойчива к болезням Хорошо транспортируется, не растрескивается
Золотой гектар 105 дней 1,4-3,2 кг Устойчив к засухе и похолоданию Не защищён от килы
Пандион 85-100 дней 0,9-2,2 кг Устойчив к болезням и вредителям Предпочитает тепло, не переносит резких колебаний
Принцесса раннего рынка (гибрид) 85-110 дней 0,8-1,2 кг Слабая устойчивость к киле Дружное созревание
Взрыв (гибрид) 80-90 дней 0,9-1,5 кг Устойчив к болезням, подвержен вредителям Нежный ароматный вкус

Ультраранние сорта, такие как Элиза, дают первый урожай уже через 60-70 дней после посева.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте сорт с учётом климата: для северных регионов подойдут холодостойкие гибриды, для южных — засухоустойчивые.

  2. Сейте семена на рассаду за 40-50 дней до пересадки в грунт.

  3. Обеспечьте капусте достаточно света — тень снижает урожай.

  4. Следите за поливом: избыток влаги приводит к растрескиванию, нехватка — к горечи листьев.

  5. Используйте органические удобрения для повышения сочности и вкуса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадить капусту на кислой почве.
    Последствие: развитие килы.
    Альтернатива: известкование почвы перед посадкой.

  • Ошибка: слишком плотная посадка.
    Последствие: слабое развитие кочанов, болезни.
    Альтернатива: соблюдать расстояние между растениями не менее 40 см.

  • Ошибка: игнорировать вредителей.
    Последствие: повреждение листьев, снижение урожайности.
    Альтернатива: использовать биопрепараты и нетканые укрытия.

А что если…

А что если выращивать несколько сортов одновременно? Такой приём позволит продлить сезон свежей капусты: сначала собирать ультраранние гибриды, затем — среднеспелые. Это удобно для непрерывного употребления овощей в салатах и супах.

Плюсы и минусы ранней капусты

Плюсы Минусы
Быстро созревает, уже к началу лета Не хранится долго
Сочная и нежная структура Склонна к растрескиванию
Подходит для салатов и лёгких блюд Требует стабильного полива
Богата витаминами и клетчаткой Чувствительна к вредителям

FAQ

Какую капусту выбрать для северных регионов?

Лучше подходят сорта Июньская, Заполярье, Дита — они выдерживают похолодание.

Сколько стоит пакет семян ранней капусты?

В среднем 20-60 рублей за 10-20 семян, в зависимости от производителя.

Что лучше для салатов — ранняя или поздняя капуста?

Для свежих блюд предпочтительнее ранняя: она сочнее и мягче. Поздние сорта используют для хранения и квашения.

Мифы и правда

  • Миф: ранняя капуста хуже по вкусу, чем поздняя.
    Правда: у неё более нежный вкус, именно поэтому её ценят для салатов.

  • Миф: капуста всегда растрескивается при поливе.
    Правда: это происходит только при избыточной влаге и нерегулярном уходе.

  • Миф: все гибриды капусты одинаково устойчивы к болезням.
    Правда: у каждого сорта своя специфика устойчивости.

Исторический контекст

  1. Капусту начали выращивать ещё в Древнем Египте более 4 тысяч лет назад.

  2. В Древнем Риме её использовали не только как пищу, но и как лекарство.

  3. В России капуста с XI века стала одной из главных овощных культур и основой многих традиционных блюд.

Три интересных факта

  1. В капусте содержится больше витамина С, чем в лимоне.

  2. В Японии свежую капусту подают к каждому блюду из мяса.

  3. Самый тяжёлый кочан ранней капусты был выращен в Великобритании и весил более 60 кг.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Укрытие и мульчирование растений осенью помогают сохранить корни зимой вчера в 22:01

Полив, побелка и мульча: что сделать осенью, чтобы весной деревья ожили

Почему именно осенью закладывается основа будущего урожая? Рассказываем, какие шаги нужно сделать, чтобы сад встретил весну здоровым.

Читать полностью » Белая горчица улучшает структуру почвы и подавляет болезни растений вчера в 21:17

Огород без сорняков и болезней: секрет белой горчицы раскрыт

Почему белая горчица считается лучшим сидератом для огорода? Она разрыхляет землю, подавляет болезни и помогает экономить силы садовода.

Читать полностью » Народные методы и биопрепараты для лечения кустов смородины вчера в 20:12

Смородина теряет силы: почему листья скручиваются и что делать садоводу

Почему листья смородины начинают скручиваться и как этого избежать? Разбираем причины, методы борьбы и правила ухода за кустами.

Читать полностью » Посев свеклы под зиму требует устойчивых холодов до минус пяти градусов — агроном Ксения Давыдова вчера в 19:54

Ранняя свекла — это не миф, а лайфхак: в чём секрет озимого посева и чем он отличается от весеннего

Озимая посадка свеклы даёт ранний урожай и крепкие всходы. Но есть нюансы, без которых семена рискуют погибнуть зимой.

Читать полностью » Верхний слой почвы обеспечивает питание растений и формирует урожай вчера в 19:12

Верхний слой почвы решает всё: вот почему растениям не важны богатые недра без него

Верхний слой почвы — главный источник питания растений. Узнайте, чем он отличается и как его улучшить для богатого урожая.

Читать полностью » Газон требует последней стрижки осенью при устойчивом похолодании для успешной зимовки травы вчера в 18:54

Коротко подстричь — значит убить: когда и как делать последний покос перед зимой

Правильно подстриженный и подготовленный к зиме газон весной порадует густой зеленью. Но важно знать тонкости ухода в октябре и ноябре.

Читать полностью » Осеннее опрыскивание сада укрепляет растения и снижает риск весенних болезней вчера в 18:22

Секрет садоводов: одно опрыскивание — и грибки на плодовых не перезимуют

Осеннее опрыскивание сада железным купоросом и мочевиной защищает растения от болезней и вредителей, улучшает почву и готовит их к весне.

Читать полностью » Весенняя обрезка малины сохраняет урожайность и предотвращает загущение кустов — агроном Анастасия Коврижных вчера в 17:54

Сладкая ягода превращается в злого соседа: как корневые отпрыски разрушают порядок на грядках

Малина способна захватить участок всего за пару сезонов. Узнайте, как удержать её под контролем и при этом повысить урожайность.

Читать полностью »

Новости
Еда

Тёплый салат с баклажанами в соусе терияки получается сытным
Туризм

Программы для цифровых кочевников: Албания, Венгрия, Греция, Хорватия и другие страны
Еда

Запечённая свиная шея всегда смотрится эффектно и празднично
Наука

Учёные: в горах Загрос обнаружен разлом длиной 1500 километров
Садоводство

Эксперт Таннер Митчелл: даже тенелюбивым растениям нужно минимум четыре часа света в день
Спорт и фитнес

Эксперты: отжимания укрепляют корпус и улучшают осанку при регулярных занятиях
Авто и мото

"Автовзгляд": пластиковые фары мутнеют из-за песка и ультрафиолета
Питомцы

Ветеринар: после укуса насекомого кошку нужно срочно вести в клинику
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet