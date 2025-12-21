Почему ребёнок погиб на зебре: в Хабаровске проверяют организацию движения

Вечерняя авария в Хабаровске унесла жизнь ребёнка и стала поводом для уголовного расследования. Обстоятельства происшествия сейчас детально изучаются правоохранительными органами. Об этом сообщает ДВ-РОСС со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

ДТП на улице Тихоокеанской

Предварительно установлено, что вечером 20 декабря 2025 года 39-летний водитель автомобиля Toyota Prius, двигаясь по улице Тихоокеанской в Хабаровске, совершил наезд на 10-летнего мальчика. Ребёнок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Удар оказался настолько сильным, что пострадавшего в тяжёлом состоянии экстренно доставили в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, ребёнок скончался от полученных травм.

Состояние водителя

В ходе проверки было установлено, что водитель автомобиля находился в состоянии опьянения. Этот факт стал ключевым обстоятельством при правовой оценке произошедшего и повлиял на квалификацию уголовного дела.

Наличие опьянения, а также наезд на пешехода на переходе существенно отягчают ответственность водителя по действующему законодательству.

Возбуждение уголовного дела

Прокуратура Кировского района Хабаровска признала законным возбуждение уголовного дела по п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом в состоянии опьянения.

Эта статья предусматривает строгое наказание, вплоть до длительного лишения свободы, с возможным дополнительным запретом на управление транспортными средствами.

Контроль и дополнительная проверка

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на особый контроль со стороны надзорного ведомства. Прокуратура также организовала отдельную проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения на данном участке.

В частности, внимание уделят состоянию пешеходного перехода, организации дорожного движения и мерам, направленным на предотвращение подобных трагедий в будущем.