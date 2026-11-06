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Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
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Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 19:03

Повернул до упора — и жидкость пошла по кругу: что происходит с ГУР в этот момент

Вопрос о том, почему не стоит надолго удерживать рулевое колесо повернутым до упора, часто вызывает у автомобилистов недоумение. Разве гидроусилитель руля (ГУР) не предназначен для того, чтобы принимать удары и нагрузки? На первый взгляд, да: система выглядит как прочный гидравлический контур, способный выдержать любые маневры. Но за внешней надежностью скрывается тонкий механизм термодинамического равновесия, которое нарушается в момент, когда мы "заклиниваем" руль.

Чтобы понять суть проблемы, нужно проследить путь рабочей жидкости. В классической схеме, где рулевой механизм чаще всего рейкового типа, но иногда встречается и конструкция "винт — шариковая гайка — сектор", гидронасос приводится от коленчатого вала двигателя. При работающем моторе насос непрерывно забирает масло из бачка и направляет его в гидрораспределитель, закрепленный на месте входа рулевого вала в механизм.

Ключевой узел здесь — поршень гидроцилиндра на рейке. Он разделяет внутренние полости на две камеры. Когда водитель держит руль неподвижно, гидрораспределитель работает в режиме свободного слива: поток жидкости идет из бачка по кругу и обратно в насос. Жидкость циркулирует, но не совершает полезной работы, потому что давление в системе минимально. Именно поэтому в обычном режиме движения, даже если колеса стоят под небольшим углом, масло не перегревается — система не сопротивляется потоку.

Застой в закрытом контуре

Ситуация кардинально меняется, когда рулевое колесо доведено до упора. В этот момент ход рейки исчерпан: механически колеса не могут повернуться дальше. Но гидронасос, вращаясь за счет коленчатого вала, продолжает качать жидкость. Гидрораспределитель, видя, что в одну из камер нагнано давление, направляет поток именно туда. Поскольку механическое движение заблокировано, жидкость не может вытеснить поршень дальше. Путь для потока прегражден.

Здесь в работу вступает перепускной (предохранительный) клапан внутри гидронасоса. Он открывается, достигнув заданного порога давления, и начинает отправлять поток жидкости не в гидравлическую систему руля, а прямо обратно на вход насоса. С точки зрения прочности узлов, это спасает механизм: давление не разрушает цилиндры и уплотнения. Однако с точки зрения физики процесса возникает другая беда.

Масло теперь циркулирует в замкнутом, крайне малом объеме — непосредственно внутри корпуса насоса. Вместо того чтобы течь через большой объемный резервуар бачка и рассеивать тепло через стенки радиатора или обдув моторного отсека, энергия трения, созданная работой насоса против перепускного клапана, концентрируется в этом маленьком объеме. Жидкость быстро нагревается. Перегрев, в свою очередь, ускоряет окисление и деградацию свойств масла, а также ведет к повышенному износу внутренних пар трения в самом насосе.

Таким образом, запрет держать руль до упора — это не миф и не прихоть инженеров, а прямое следствие того, что насос вынужден работать на "холостом ходу" в режиме максимального теплового излучения в ограниченном пространстве. Система защищена от разрыва давлением, но не защищена от перегрева циркулирующей в ней же средой.

А о том, как регулирующие органы относятся к вмешательству в выпускную систему, в частности к удалению катализатора, портал "За рулем" уже рассказывал отдельно.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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