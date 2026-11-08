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Котлеты из картофеля и риса
Котлеты из картофеля и риса
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Главная / Еда
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 13:33

Тыква пошла не в кашу: из какого сочетания получаются румяные котлетки с хрустящей корочкой

В этом блюде привлекает работа с текстурами: мягкость отваренного риса и плотная, почти кремовая мякоть тыквы уравновешиваются грубой, хрустящей панировкой из кукурузной крупы. Мускатный орех здесь играет ключевую роль, подчеркивая природную сладость овоща и связывая его с сырным акцентом. Это честная домашняя еда, которая за счет кукурузной корочки не разваливается и сохраняет сочность внутри.

Ингредиенты

  • Рис круглозерный (в сухом виде) — 100 г
  • Тыква — 600 г
  • Сыр твердый (измельченный) — 100 г
  • Зелень (шпинат, петрушка) — 20 г
  • Яйцо куриное — 2 шт.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Мускатный орех — 0,5 ч. л.
  • Крупа кукурузная (для панировки) — 150 г
  • Растительное масло (для жарки)

Приготовление

  1. Рис промыть и отварить в подсоленной воде до полуготовности (около 10 минут после закипания). Откинуть на сито, чтобы избавиться от лишней влаги. В итоге должно получиться около 300 г готового риса.
  2. Тыкву натереть на мелкой терке или измельчить блендером. Посолить и оставить на время, чтобы овощ выделил сок. Затем сок тщательно выжать (масса должна сократиться примерно до 500 г).
  3. В миске соединить подготовленную тыкву, остывший рис, измельченный сыр, мелко нарезанную зелень, яйца и мускатный орех. Тщательно перемешать до однородности.
  4. Сформировать из массы небольшие котлетки размером с куриное яйцо.
  5. Разогреть в сковороде 3-4 ст. л. растительного масла. Каждую котлетку щедро обвалять в кукурузной крупе и выложить на сковороду.
  6. Обжаривать под крышкой на небольшом огне по 7-10 минут с каждой стороны. Переворачивать рекомендуется силиконовой лопаткой. Примечание: если масса кажется слишком мягкой, в нее можно добавить 2-3 ст. л. муки для устойчивости.
  7. Готовые изделия выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Подавать с холодной сметаной. Если заменить кукурузную крупу на панировочные сухари панко или добавить в тесто немного цедры лимона, вкус станет более ярким и современным, а текстура — еще более контрастной.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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