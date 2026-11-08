Тыква пошла не в кашу: из какого сочетания получаются румяные котлетки с хрустящей корочкой

В этом блюде привлекает работа с текстурами: мягкость отваренного риса и плотная, почти кремовая мякоть тыквы уравновешиваются грубой, хрустящей панировкой из кукурузной крупы. Мускатный орех здесь играет ключевую роль, подчеркивая природную сладость овоща и связывая его с сырным акцентом. Это честная домашняя еда, которая за счет кукурузной корочки не разваливается и сохраняет сочность внутри.

Ингредиенты

Рис круглозерный (в сухом виде) — 100 г

Тыква — 600 г

Сыр твердый (измельченный) — 100 г

Зелень (шпинат, петрушка) — 20 г

Яйцо куриное — 2 шт.

Соль — 1 ч. л.

Мускатный орех — 0,5 ч. л.

Крупа кукурузная (для панировки) — 150 г

Растительное масло (для жарки)

Приготовление

Рис промыть и отварить в подсоленной воде до полуготовности (около 10 минут после закипания). Откинуть на сито, чтобы избавиться от лишней влаги. В итоге должно получиться около 300 г готового риса. Тыкву натереть на мелкой терке или измельчить блендером. Посолить и оставить на время, чтобы овощ выделил сок. Затем сок тщательно выжать (масса должна сократиться примерно до 500 г). В миске соединить подготовленную тыкву, остывший рис, измельченный сыр, мелко нарезанную зелень, яйца и мускатный орех. Тщательно перемешать до однородности. Сформировать из массы небольшие котлетки размером с куриное яйцо. Разогреть в сковороде 3-4 ст. л. растительного масла. Каждую котлетку щедро обвалять в кукурузной крупе и выложить на сковороду. Обжаривать под крышкой на небольшом огне по 7-10 минут с каждой стороны. Переворачивать рекомендуется силиконовой лопаткой. Примечание: если масса кажется слишком мягкой, в нее можно добавить 2-3 ст. л. муки для устойчивости. Готовые изделия выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Подавать с холодной сметаной. Если заменить кукурузную крупу на панировочные сухари панко или добавить в тесто немного цедры лимона, вкус станет более ярким и современным, а текстура — еще более контрастной.