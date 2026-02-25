Защита от весеннего солнца: как побелить плодовые деревья без вреда для коры

Весенняя побелка защищает кору деревьев от солнечных ожогов и трещин, пояснила плодовод Ольга Ефремова. О том, когда и чем правильно белить плодовые культуры, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Основная задача побелки — сохранить кору от перегрева в период активного весеннего солнца, особенно когда начинается сокодвижение, объяснила садовод.

"Кора дерева обычно тёмного цвета. Отражение солнечных лучей от яркого белого снега на тёмную кору даёт нагрев, особенно когда начинается сокодвижение весной, кора становится более мягкой и чувствительной, возникают ожоги и трещины, побелкой мы стремимся избежать этого эффекта", — отметила Ефремова.

По ее словам, если побелку не сделали зимой, это можно сделать ранней весной. Белить нужно штамб от самого низа и при желании захватывать скелетные ветви на высоту около метра или чуть выше. Специалист подчеркнула, что использовать следует только специальную садовую побелку из магазина, которая смывается водой, а не краску.

Она добавила, что после схода снега побелка уже не несет защитной функции и выполняет лишь декоративную роль.

"В начале мая нет никакого смысла белить кроме эстетического. Если вам нравится, что низ дерева белый, вы должны себе отдавать отчёт, что это только для вас, дереву никакой пользы, никакого проку, никаких насекомых вы этим не отобьёте", — подчеркнула специалист.

Ефремова резюмировала, что побелка нужна исключительно для защиты коры от солнечного ожога и не выполняет других функций.