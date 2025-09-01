Двое обвиняемых в терроризме скрылись из екатеринбургского СИЗО

В Екатеринбурге произошел чрезвычайный инцидент — из следственного изолятора №1 совершили побег двое подследственных, обвиняемых в подготовке террористического акта. По информации оперативных служб, беглецами являются заключенные 24-х и 25 лет, содержавшиеся под стражей с прошлого года.

Молодые люди обвинялись в подготовке поджога военных комиссариатов Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Согласно материалам дела, они были задержаны при попытке поджечь здание с пятилитровой канистрой бензина. Им инкриминировали не только подготовку к террористическому акту, но и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Как отмечает SHOT, официальные представители Федеральной службы исполнения наказаний пока воздерживаются от комментариев относительно обстоятельств побега и предпринимаемых мер по поиску беглецов. Известно, что в отношении сбежавших уже возбуждены дополнительные уголовные дела по статье о побеге из мест лишения свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия с привлечением всех сил правоохранительных органов. Устанавливаются возможные маршруты передвижения и места укрытия беглецов. Жителям региона рекомендовано проявлять бдительность и немедленно сообщать в правоохранительные органы о любой подозрительной информации.

Этот инцидент стал одним из самых резонансных случаев побега из-под стражи в регионе за последние годы, особенно учитывая характер предъявленных обвинений.