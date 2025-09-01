Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тюрьма
Тюрьма
© flickr.com by Christian Senger is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Уральский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 18:57

Двое обвиняемых в терроризме скрылись из екатеринбургского СИЗО

Двое заключенных, обвиняемых в подготовке теракта, сбежали из СИЗО №1 Екатеринбурга

В Екатеринбурге произошел чрезвычайный инцидент — из следственного изолятора №1 совершили побег двое подследственных, обвиняемых в подготовке террористического акта. По информации оперативных служб, беглецами являются заключенные 24-х и 25 лет, содержавшиеся под стражей с прошлого года.

Молодые люди обвинялись в подготовке поджога военных комиссариатов Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Согласно материалам дела, они были задержаны при попытке поджечь здание с пятилитровой канистрой бензина. Им инкриминировали не только подготовку к террористическому акту, но и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Как отмечает SHOT, официальные представители Федеральной службы исполнения наказаний пока воздерживаются от комментариев относительно обстоятельств побега и предпринимаемых мер по поиску беглецов. Известно, что в отношении сбежавших уже возбуждены дополнительные уголовные дела по статье о побеге из мест лишения свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия с привлечением всех сил правоохранительных органов. Устанавливаются возможные маршруты передвижения и места укрытия беглецов. Жителям региона рекомендовано проявлять бдительность и немедленно сообщать в правоохранительные органы о любой подозрительной информации.

Этот инцидент стал одним из самых резонансных случаев побега из-под стражи в регионе за последние годы, особенно учитывая характер предъявленных обвинений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пермский край и Югра получат более 4,8 млрд рублей на модернизацию ЖКХ 27.08.2025 в 19:22

Ржавые трубы уходят в прошлое: как инфраструктурные кредиты изменят жизнь в регионах

Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ вошли в число 19 регионов, которые получат федеральные инфраструктурные кредиты на модернизацию коммунального хозяйства. Общее финансирование в размере 41 млрд рублей было распределено 21 августа на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

Читать полностью » В Екатеринбурге за школьное питание можно будет получить кешбэк 25.08.2025 в 23:16

Екатеринбургские родители смогут экономить на школьном и детсадовском питании: кешбэк 5% уже с 1 сентября

С 1 сентября родители в Екатеринбурге смогут оплачивать питание детей через быстрые платежи с кешбэком 5%. Акция охватит школы и детские сады.

Читать полностью » В Челябинске установлен виновник нефтяного загрязнения реки Миасс 25.08.2025 в 23:15

Тайный сток в ливнёвку: как гаражный кооператив отравил главную реку Челябинска

Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор идентифицировали источник нефтяного загрязнения реки Миасс в центре Челябинска. Им оказался гаражно-строительный кооператив, незаконно подключившийся к ливневой канализации. По данным регионального министерства экологии, именно через эту систему нефтепродукты попали в подземную реку Игуменку, а затем в Миасс.

Читать полностью » Тренер 25.08.2025 в 22:29

"Трактор" только завёл мотор — и тут же заглох: старт сезона пошёл под откос

«Трактор» начал Кубок губернатора с поражения от «Амура». Бенуа Гру объяснил причины неудачи и рассказал, какие новые сочетания вышли на лед.

Читать полностью » В Екатеринбурге завершились пятые международные соревнования спецназа 24.08.2025 в 21:34

Выжить и победить: как на Урале определяли сильнейших спецназовцев среди пяти стран

На полигоне Центрального военного округа "Свердловский" завершились пятые международные соревнования подразделений специального назначения "Вызов". В течение четырех дней 38 команд из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана демонстрировали мастерство в тактической подготовке, стрельбе и преодолении полосы препятствий.

Читать полностью » Аварийное электрооборудование стало причиной пожара на птицефабрике в Челябинской области 24.08.2025 в 14:35

Крупный пожар на челябинской птицефабрике: спасатели оперативно справились с огнем

Крупный пожар на территории птицефабрики в поселке Рощино Челябинской области произошел вследствие аварийного режима работы электрооборудования. Как сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону, возгорание началось на кровле производственного помещения общей площадью семь тысяч квадратных метров.

Читать полностью » МЧС подтвердило приемку всех школ Тюменской области к 1 сентября 23.08.2025 в 23:32

Межведомственные комиссии завершили проверку образовательных учреждений в Тюменском регионе

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тюменской области официально подтвердило полную готовность всех образовательных учреждений региона к началу нового учебного года. Соответствующая оценка была проведена в рамках масштабной проверки.

Читать полностью » Мэр Нижнего Тагила обсудил с горожанами проблемы города в ретротрамвае 23.08.2025 в 17:04

Из кабинета — в вагон: жители обсудили городские проблемы с мэром на ходу

Мэр Нижнего Тагила выбрал необычный способ пообщаться с подписчиками — они обсудили городские проблемы прямо во время поездки на ретротрамвае.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Mercedes прекратит выпуск седана и кроссовера EQE к 2026 году — Autocar
Наука и технологии

Археологи нашли древнейшее земледельческое поселение на Гёкчеаде 6800 года до н.э.
Спорт и фитнес

Сэмюэл Чан: какие упражнения с лентой эффективнее подъёмов на носки
Красота и здоровье

Юбка в стиле бохо стала главным элементом женского гардероба в 2025 году
Культура и шоу-бизнес

Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика в новом сериале HBO о Гарри Поттере
Красота и здоровье

Избыток подсолнечного масла после 50 лет повышает риск воспалений и сердечных болезней
Садоводство

Слой компоста помогает клубнике успешно перезимовать
СЗФО

Череповец парализовало из-за селевого потока и ливня, выпавшего 67% месячной нормы осадков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru