В столице Молдавии прошла серия одиночных пикетов, организованных молодежным крылом оппозиционного блока "Победа". Акции протеста были направлены против политики милитаризации республики и состоялись у ключевых административных зданий Кишинева.

Юрий Витнянский, представитель блока, сообщил, что молодые активисты выразили свое несогласие с текущим политическим курсом президента Майи Санду и ее западных партнеров. Демонстранты обеспокоены растущим числом кредитов на вооружение и увеличением количества учений НАТО с участием молдавских военнослужащих.

Протестующие подчеркнули свое стремление к мирному развитию Молдавии и выступили за поддержание дружественных отношений с Россией. По мнению активистов, именно добрососедские связи с восточным соседом могут стать гарантией безопасности республики, в отличие от политики сближения с ЕС и НАТО.

Стоит отметить, что согласно конституции, Молдавии имеет нейтральный статус. Однако с 1994 года страна сотрудничает с Североатлантическим альянсом в рамках индивидуального партнерства. После прихода к власти партии "Действие и солидарность" во главе с президентом Санду, в республике участились военные учения с участием стран НАТО.

Отношения между Москвой и Кишиневом заметно ухудшились после избрания Санду президентом в конце 2020 года. Российская сторона неоднократно призывала молдавские власти учитывать интересы собственных граждан и не препятствовать развитию связей с Россией.

Фото: www. flickr. com/Photobank MD from Chisinau, Moldova (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)