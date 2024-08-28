В столице Молдавии прошла серия одиночных пикетов, организованных молодежным крылом оппозиционного блока "Победа". Акции протеста были направлены против политики милитаризации республики и состоялись у ключевых административных зданий Кишинева.
Юрий Витнянский, представитель блока, сообщил, что молодые активисты выразили свое несогласие с текущим политическим курсом президента Майи Санду и ее западных партнеров. Демонстранты обеспокоены растущим числом кредитов на вооружение и увеличением количества учений НАТО с участием молдавских военнослужащих.
Протестующие подчеркнули свое стремление к мирному развитию Молдавии и выступили за поддержание дружественных отношений с Россией. По мнению активистов, именно добрососедские связи с восточным соседом могут стать гарантией безопасности республики, в отличие от политики сближения с ЕС и НАТО.
Стоит отметить, что согласно конституции, Молдавии имеет нейтральный статус. Однако с 1994 года страна сотрудничает с Североатлантическим альянсом в рамках индивидуального партнерства. После прихода к власти партии "Действие и солидарность" во главе с президентом Санду, в республике участились военные учения с участием стран НАТО.
Отношения между Москвой и Кишиневом заметно ухудшились после избрания Санду президентом в конце 2020 года. Российская сторона неоднократно призывала молдавские власти учитывать интересы собственных граждан и не препятствовать развитию связей с Россией.
Фото: www. flickr. com/Photobank MD from Chisinau, Moldova (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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