Светом тысячи свечей: "Победа" организовала памятное мероприятие в Кишиневе

В преддверии 80-летнего юбилея освобождения Молдавии от фашистского ига, активисты из оппозиционного альянса "Победа" провели памятное мероприятие на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе.

Они зажгли 5000 свечей в память о героях Великой Отечественной войны, как сообщил Юрий Витнянский, представитель этого политического объединения.

Датой освобождения Молдавской ССР считается 24 августа 1944 года.

Юрий Витнянский рассказал прессе, что акция была задумана как дань уважения к событиям Ясско-Кишиневской операции. Их целью было не только почтить память павших, но и передать следующим поколениям истории ветеранов, подчеркнув значимость этой операции в истории освобождения Молдавии от оккупантов.

Светом свечей на мемориале была изображена карта Молдавии и начертаны слова "Молдова помнит".

В начале войны Молдавия оказалась на передовой, испытав на себе первые удары противника. С 22 июня 1941 года, авиация стран Оси, включая Румынию и Венгрию, начала бомбардировки территории республики.

За период оккупации каждый десятый житель пострадал от репрессий, что составило 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи погибли. Голод и болезни унесли жизни около 200 тысяч человек в первые два года, а на территории республики было организовано 49 концлагерей. Примерно 400 тысяч молдаван сражались в рядах Красной Армии, из них 250 тысяч были награждены, а 19 удостоились звания Героя Советского Союза.

Ясско-Кишиневская операция, проходившая с 20 по 29 августа 1944 года, была ключевой в стратегическом плане для Вооруженных сил СССР. Ее целью было уничтожение немецко-румынских войск на балканском направлении и полное освобождение Молдавии.

Фото: www. flickr. com/Photobank MD from Chisinau, Moldova (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)