Молдавская оппозиционная партия "Победа" оспорит решение об ограничении деятельности

Решение суда о приостановлении деятельности оппозиционной партии "Шанс" в Молдавии, которая является частью политблока "Победа", будет оспорено в вышестоящей инстанции, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Ранее в пятницу Бельцкий суд Молдавии вынес решение о запрете деятельности "Шанс" на три месяца.
В пресс-службе блока "Победа" отметили, что это решение суда является абсолютно незаконным и будет обжаловано в Апелляционной палате. Подготовленный протест будет направлен адвокатами в ближайшее время.
Вице-председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии Павел Постика в июле сообщил, что была завершена проверка деятельности партии "Шанс" в ходе предвыборной кампании перед местными выборами в прошлом году, в результате которой были обнаружены нарушения.
По словам Постики, партия не сотрудничала с ЦИК и не предоставила необходимые документы, что привело к подаче запроса в суд с требованием запретить ее участие в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции.
Оппозиция рассматривает действия ЦИК как попытку политического давления. Президентские выборы в Молдавии и референдум о вступлении страны в Европейский Союз состоятся 20 октября.
Осенью прошлого года все кандидаты от партии "Шанс" были сняты с выборов во втором туре местных выборов. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "ПДС". Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию.
В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а также представители других политических сил, включая социалистов, партию "Возрождение" и "Шанс". Эти партии регулярно сталкиваются с обысками и арестами своих сторонников.
Фото: www. flickr. com/Photobank MD from Chisinau, Moldova (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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