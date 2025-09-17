Опоздал на самолёт? Теперь билеты не сгорают, но есть подвох, о котором молчат

С 1 сентября в России начали действовать новые правила Минтранса, которые дают пассажирам авиакомпаний больше свободы при изменении планов. Теперь, если человек опоздал на один из рейсов в едином бронировании, у него сохраняется право воспользоваться следующими сегментами маршрута. Авиаперевозчики постепенно объясняют, как эти изменения будут работать на практике.

Лоукостер "Победа" стал одной из первых компаний, подробно рассказавших о нюансах.

Как теперь работает сохранение билетов

По новым правилам, если пассажир не успел на рейс, он может сохранить право на последующие перелёты, но только при соблюдении двух условий:

Сообщить об опоздании нужно в течение 2 часов после вылета пропущенного рейса. До следующего сегмента маршрута должно оставаться более 24 часов.

Эти рамки действуют практически у всех перевозчиков. Однако у каждой авиакомпании есть свои особенности.

В отличие от "Аэрофлота", который ввёл дополнительные сборы за сохранение билета, "Победа" не требует доплат.

Тем не менее, полностью избежать расходов пассажирам не удастся. Заявить о желании продолжить путешествие можно через представителя компании в аэропорту или через кол-центр. Но звонки на горячую линию тарифицируются: 84 рубля 86 копеек за минуту.

Новая опция для пассажиров

Главное отличие "Победы" от конкурентов в том, что компания разрешила сохранять билеты даже в тех случаях, когда человек вовсе не планирует лететь одним из сегментов маршрута. Если путешественник заранее понимает, что не воспользуется перелётом, он может уведомить авиакомпанию через форму обратной связи на сайте или по телефону.

Если до рейса остаётся более 72 часов, достаточно онлайн-заявки.

Если меньше — всё решается через кол-центр, звонок в который будет платным.

Таким образом, у пассажиров появляется возможность гибко управлять своим бронированием без риска потерять последующие перелёты.

Сравнение условий у разных авиакомпаний

Перевозчик Условия сохранения билета Дополнительные расходы "Победа" Уведомление об опоздании в течение 2 часов; возможность заранее отказаться от сегмента Бесплатно, но звонки в кол-центр — 84,86 ₽/минута "Аэрофлот" Сохранение билета при уведомлении в течение 2 часов Дополнительный сбор (сумма зависит от тарифа) Другие перевозчики Похожие временные рамки Зависит от внутренних правил

Советы шаг за шагом

Всегда проверяйте правила авиакомпании перед покупкой билетов: у каждой есть свои нюансы. Если понимаете, что не успеваете на рейс, сообщите об этом сразу же, не дожидаясь истечения двух часов. Сохраняйте подтверждение обращения: скриншоты, номера заявок, записи звонков. Для экономии времени и денег используйте онлайн-формы обратной связи, если до рейса остаётся больше трёх суток. Если вынуждены звонить в кол-центр, готовьтесь к затратам и заранее уточните тариф у своего оператора.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не уведомить авиакомпанию об опоздании.

→ Последствие: потеря всех последующих сегментов маршрута.

→ Альтернатива: сообщить в течение 2 часов и сохранить билеты.

Ошибка: надеяться на бесплатный звонок в кол-центр.

→ Последствие: неожиданные расходы.

→ Альтернатива: использовать онлайн-форму, если до рейса более 72 часов.

Ошибка: думать, что правила одинаковы у всех перевозчиков.

→ Последствие: недоразумения и доплаты.

→ Альтернатива: изучить условия именно своей авиакомпании.

А что если…

А что если такие изменения подтолкнут пассажиров к ещё более активному использованию лоукостеров? Для многих гибкие условия "Победы" станут весомым аргументом в пользу выбора именно этого перевозчика. Это может усилить конкуренцию с крупными авиакомпаниями и заставить их пересматривать тарифную политику.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы Возможность сохранить билеты даже при опоздании Ограниченные временные рамки (2 часа и 24 часа) Нет обязательных доплат у "Победы" Платные звонки в кол-центр Гибкость маршрута: можно отказаться от сегмента заранее Необходимость постоянного контроля за бронированием Единые федеральные правила для всех перевозчиков Разные условия у компаний — нужен внимательный подход

FAQ

Можно ли сохранить билеты, если опоздал на рейс "Победы"?

Да, если сообщить об этом в течение 2 часов и до следующего перелёта останется больше 24 часов.

Нужно ли платить за сохранение билета?

Нет, но звонки в кол-центр тарифицируются — 84,86 руб. за минуту.

Что делать, если решил не лететь одним из сегментов?

Можно заранее уведомить авиакомпанию через сайт или кол-центр и сохранить остальные билеты.

Мифы и правда

Миф: если опоздал на один рейс, теряются все билеты.

Правда: теперь можно сохранить оставшиеся сегменты при своевременном уведомлении.

Миф: "Победа" всегда взымает доплаты.

Правда: сама услуга бесплатна, но звонки на горячую линию платные.

Миф: новые правила касаются только "Аэрофлота".

Правда: изменения действуют для всех российских авиакомпаний.

3 интересных факта

Стоимость минуты звонка в кол-центр "Победы" — 84,86 руб., что дороже, чем у большинства конкурентов. "Победа" первой среди лоукостеров официально озвучила возможность заранее отказаться от сегмента маршрута. Минтранс впервые закрепил единые правила сохранения билетов для всех российских авиакомпаний.

Исторический контекст