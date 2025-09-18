Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Яйцо-пашот на тосте
Яйцо-пашот на тосте
© Adobe Stock by Daniel Vincek is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:27

Шеф-повар Джоэль Миэль показал, как приготовить яйцо-пашот в микроволновке за минуту

Золотой желток без кастрюли и уксуса: способ, о котором почти никто не знает

Яйцо-пашот — это то самое блюдо, которое в кафе выглядит изысканно, а дома кажется недостижимым. Жидкий золотистый желток и нежный белок — вроде ничего сложного, но у многих при попытках получается комковатая масса или вовсе развалившееся яйцо.

Обычно такие яйца варят в кастрюле с подсоленной водой и уксусом, создавая воронку. Но метод требует сноровки, аккуратности и терпения. Ошибся — и завтрак испорчен. На этом фоне способ приготовления яйца-пашот в микроволновке кажется настоящим открытием.

Французский шеф-повар Джоэль Миэль рассказал, как сделать это буквально за минуту, не уступая по качеству ресторанным вариантам.

"Я могу приготовить два яйца-пашот этим способом быстрее, чем поджаривается хлеб", — отметил шеф-повар Джоэль Миэль.

Сравнение способов приготовления

Способ Время Сложность Результат
Классический (в кастрюле) 5-7 минут Требует опыта Нежный белок, жидкий желток, но часто с дефектами
В пакете (су-вид или пищевая плёнка) 10-15 минут Средняя Аккуратная форма, стабильный результат
В микроволновке 1 минута Минимальная Белок схватывается, желток остаётся текучим

Советы шаг за шагом

  1. Достаньте яйца из холодильника за полчаса до готовки — комнатная температура помогает белку равномерно схватиться.

  2. Возьмите чашку, пригодную для микроволновки, и налейте туда полстакана воды.

  3. Добавьте щепотку соли.

  4. Аккуратно разбейте яйцо и опустите его в воду.

  5. Поставьте в микроволновку на 45-60 секунд при мощности 1000-1200 Вт.

  6. Достаньте чашку, выньте яйцо ложкой и положите на бумажное полотенце.

  7. Переложите на тост, салат или тарелку — и подавайте.

"Поэкспериментируйте, выключите и проверьте через 45 секунд, затем продолжайте, чтобы не пережарить", — пояснил шеф-повар Джоэль Миэль.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать старые яйца.
    Последствие: белок растекается, яйцо теряет форму.
    Альтернатива: берите только свежие яйца категории С0 или фермерские.

  • Ошибка: сразу ставить высокую мощность.
    Последствие: яйцо может взорваться.
    Альтернатива: начните с 600-800 Вт и увеличивайте при необходимости.

  • Ошибка: готовить дольше минуты.
    Последствие: желток станет твёрдым.
    Альтернатива: проверяйте готовность каждые 10-15 секунд.

А что если…

Если приготовить сразу несколько яиц? Можно — но только по одному в чашке. В противном случае вода нагреется неравномерно, и яйца получится разной степени готовности.

Если заменить соль уксусом? Да, капля уксуса тоже помогает белку свернуться быстрее, но в микроволновке соль безопаснее.

Если сделать яйцо-пашот в специальной силиконовой форме? Это рабочий вариант, формы продаются в зоомагазинах и на маркетплейсах, но результат часто получается менее изящным, чем в воде.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Быстро: всего минута Нужно подобрать мощность
Минимум посуды Есть риск взрыва при перегреве
Подходит даже новичкам Вкус немного отличается от классического
Можно готовить каждый день Нельзя сделать несколько яиц одновременно

FAQ

Как выбрать мощность для микроволновки?
Начните с 600-800 Вт, увеличивайте постепенно. В среднем 45-60 секунд достаточно.

Что лучше: кастрюля или микроволновка?
Если нужна форма для подачи в ресторане — кастрюля. Для быстрого завтрака дома — микроволновка.

Можно ли хранить яйца-пашот?
Нет, их лучше есть сразу. При хранении белок становится жёстким, а желток теряет текучесть.

Мифы и правда

  • Миф: яйцо в микроволновке всегда взрывается.
    Правда: если использовать воду, оно не взорвётся. Опасно только нагревать его без жидкости.

  • Миф: вкус будет хуже, чем у классического.
    Правда: при правильной готовке разница минимальна.

  • Миф: микроволновка портит продукты.
    Правда: она просто нагревает их с помощью волн, состав яйца остаётся прежним.

Интересные факты

  1. Яйцо-пашот считается символом французской кухни, но впервые упоминалось в Англии ещё в XVII веке.

  2. В Японии есть особый вариант — "онсэн тамаго", где яйца долго прогревают в горячих источниках.

  3. Самый быстрый рецепт пашота в мире — именно в микроволновке: меньше минуты.

Исторический контекст

  • XVII век — первые упоминания о "poached eggs" в кулинарных книгах Британии.

  • XIX век — популяризация во Франции, особенно в ресторанах Парижа.

  • XXI век — упрощённые способы приготовления, включая силиконовые формы и микроволновку.

