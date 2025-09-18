Шеф-повар Джоэль Миэль показал, как приготовить яйцо-пашот в микроволновке за минуту
Яйцо-пашот — это то самое блюдо, которое в кафе выглядит изысканно, а дома кажется недостижимым. Жидкий золотистый желток и нежный белок — вроде ничего сложного, но у многих при попытках получается комковатая масса или вовсе развалившееся яйцо.
Обычно такие яйца варят в кастрюле с подсоленной водой и уксусом, создавая воронку. Но метод требует сноровки, аккуратности и терпения. Ошибся — и завтрак испорчен. На этом фоне способ приготовления яйца-пашот в микроволновке кажется настоящим открытием.
Французский шеф-повар Джоэль Миэль рассказал, как сделать это буквально за минуту, не уступая по качеству ресторанным вариантам.
"Я могу приготовить два яйца-пашот этим способом быстрее, чем поджаривается хлеб", — отметил шеф-повар Джоэль Миэль.
Сравнение способов приготовления
|Способ
|Время
|Сложность
|Результат
|Классический (в кастрюле)
|5-7 минут
|Требует опыта
|Нежный белок, жидкий желток, но часто с дефектами
|В пакете (су-вид или пищевая плёнка)
|10-15 минут
|Средняя
|Аккуратная форма, стабильный результат
|В микроволновке
|1 минута
|Минимальная
|Белок схватывается, желток остаётся текучим
Советы шаг за шагом
-
Достаньте яйца из холодильника за полчаса до готовки — комнатная температура помогает белку равномерно схватиться.
-
Возьмите чашку, пригодную для микроволновки, и налейте туда полстакана воды.
-
Добавьте щепотку соли.
-
Аккуратно разбейте яйцо и опустите его в воду.
-
Поставьте в микроволновку на 45-60 секунд при мощности 1000-1200 Вт.
-
Достаньте чашку, выньте яйцо ложкой и положите на бумажное полотенце.
-
Переложите на тост, салат или тарелку — и подавайте.
"Поэкспериментируйте, выключите и проверьте через 45 секунд, затем продолжайте, чтобы не пережарить", — пояснил шеф-повар Джоэль Миэль.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использовать старые яйца.
Последствие: белок растекается, яйцо теряет форму.
Альтернатива: берите только свежие яйца категории С0 или фермерские.
-
Ошибка: сразу ставить высокую мощность.
Последствие: яйцо может взорваться.
Альтернатива: начните с 600-800 Вт и увеличивайте при необходимости.
-
Ошибка: готовить дольше минуты.
Последствие: желток станет твёрдым.
Альтернатива: проверяйте готовность каждые 10-15 секунд.
А что если…
Если приготовить сразу несколько яиц? Можно — но только по одному в чашке. В противном случае вода нагреется неравномерно, и яйца получится разной степени готовности.
Если заменить соль уксусом? Да, капля уксуса тоже помогает белку свернуться быстрее, но в микроволновке соль безопаснее.
Если сделать яйцо-пашот в специальной силиконовой форме? Это рабочий вариант, формы продаются в зоомагазинах и на маркетплейсах, но результат часто получается менее изящным, чем в воде.
Плюсы и минусы метода
|Плюсы
|Минусы
|Быстро: всего минута
|Нужно подобрать мощность
|Минимум посуды
|Есть риск взрыва при перегреве
|Подходит даже новичкам
|Вкус немного отличается от классического
|Можно готовить каждый день
|Нельзя сделать несколько яиц одновременно
FAQ
Как выбрать мощность для микроволновки?
Начните с 600-800 Вт, увеличивайте постепенно. В среднем 45-60 секунд достаточно.
Что лучше: кастрюля или микроволновка?
Если нужна форма для подачи в ресторане — кастрюля. Для быстрого завтрака дома — микроволновка.
Можно ли хранить яйца-пашот?
Нет, их лучше есть сразу. При хранении белок становится жёстким, а желток теряет текучесть.
Мифы и правда
-
Миф: яйцо в микроволновке всегда взрывается.
Правда: если использовать воду, оно не взорвётся. Опасно только нагревать его без жидкости.
-
Миф: вкус будет хуже, чем у классического.
Правда: при правильной готовке разница минимальна.
-
Миф: микроволновка портит продукты.
Правда: она просто нагревает их с помощью волн, состав яйца остаётся прежним.
Интересные факты
-
Яйцо-пашот считается символом французской кухни, но впервые упоминалось в Англии ещё в XVII веке.
-
В Японии есть особый вариант — "онсэн тамаго", где яйца долго прогревают в горячих источниках.
-
Самый быстрый рецепт пашота в мире — именно в микроволновке: меньше минуты.
Исторический контекст
-
XVII век — первые упоминания о "poached eggs" в кулинарных книгах Британии.
-
XIX век — популяризация во Франции, особенно в ресторанах Парижа.
-
XXI век — упрощённые способы приготовления, включая силиконовые формы и микроволновку.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru