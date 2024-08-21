Июль стал рекордным месяцем по доле сделок с эскроу

В июле 2024 года Росреестр зафиксировал 98,3% сделок с использованием механизма эскроу на первичном рынке недвижимости. Это максимальный показатель для любого месяца с начала действия эскроу на рынке новостроек в 2019 году.
В июле было зарегистрировано 11,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) с использованием эскроу-счетов. Это рекордное количество сделок для седьмого месяца года. При этом июльский показатель незначительно уступает июню этого года, но превышает показатели июля прошлого года на 1% и июля 2022 года на 45,2%.
С начала года в Москве зарегистрировано 78,03 тыс. сделок с применением эскроу-счетов. Это максимальный показатель для семи месяцев года, который на 10% превышает аналогичный период прошлого года и на 27% - семь месяцев 2022 года.
В 2023 году в Москве было зарегистрировано 154,7 тыс. ДДУ с использованием эскроу-счетов. Доля договоров долевого участия с применением эскроу-счетов составила 93% от общего числа зарегистрированных сделок со столичными новостройками.
Рекордные показатели по сделкам с эскроу в Москве демонстрируют высокую эффективность механизма эскроу в защите прав участников долевого строительства. Это также отражает тенденцию к увеличению доли сделок с использованием эскроу-счетов на первичном рынке недвижимости.
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