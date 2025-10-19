Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дайан Китон
Дайан Китон
© commons.wikimedia.org by Ruven Afanador is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:11

Смертельная опасность пневмонии: почему именно сейчас стоит обратить внимание на свои лёгкие?

Актриса Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет от пневмонии

Смерть легендарной актрисы Дайан Китон в возрасте 79 лет вновь заставила общественность обратить внимание на одну из самых распространённых, но коварных болезней дыхательной системы — пневмонию. Этот диагноз остаётся одной из ведущих причин госпитализации пожилых людей, хотя при своевременном лечении болезнь излечима.

Пневмония — не просто осложнение простуды. Это инфекция, поражающая альвеолы, крошечные воздушные мешочки в лёгких, где происходит обмен кислорода. Когда они заполняются жидкостью, дышать становится трудно, и организм начинает испытывать кислородное голодание.

Что представляет собой пневмония

По данным Кливлендской клиники, заболевание вызывают бактерии, вирусы и, реже, грибки. Чаще всего воспаление лёгких развивается на фоне ослабленного иммунитета, переохлаждения или хронических болезней. Симптомы могут начинаться постепенно: кашель, лихорадка, боль в груди, одышка и слабость.

"Пневмококк является основной причиной пневмонии — он может быть смертельно опасным", — сказал клинический профессор медицины NYU Langone Health Марк Сигел.

Пневмококковая инфекция действительно остаётся главным источником тяжёлых осложнений, особенно у пожилых людей. Смертность от инвазивных форм пневмококковой инфекции достигает 20% у взрослых.

Сравнение типов пневмонии

Тип пневмонии

Возбудитель

Тяжесть

Особенности лечения

Бактериальная

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae

Тяжёлая

Требует антибиотиков

Вирусная

Грипп, COVID-19, RSV

Средняя

Часто проходит самостоятельно

Грибковая

Плесень, Candida

Редкая

Лечится противогрибковыми средствами

Атипичная

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella

Умеренная

Комбинированная терапия

Советы шаг за шагом: как защитить себя

  1. Вакцинация. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют пневмококковую прививку лицам старше 50 лет. Современная вакцина Prevnar защищает сразу от 20 штаммов бактерий.
  2. Следите за воздухом. Увлажнитель воздуха снижает риск раздражения дыхательных путей.
  3. Отказ от курения. Табачный дым разрушает реснички в бронхах, препятствующие проникновению микробов.
  4. Пейте достаточно воды. Гидратация помогает вывести слизь и облегчает дыхание.
  5. Обращайтесь к врачу при первых симптомах. Лихорадка и кашель, не проходящие за несколько дней, требуют обследования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать кашель и недомогание, полагая, что это простуда.
    Последствие: Инфекция может распространиться на всю дыхательную систему, привести к сепсису.
    Альтернатива: Ранняя диагностика с помощью рентгена и анализа крови.
  • Ошибка: Самостоятельно принимать антибиотики.
    Последствие: Устойчивость бактерий и неэффективное лечение.
    Альтернатива: Использовать препараты строго по назначению врача.
  • Ошибка: Пропуск прививки.
    Последствие: Повышенный риск тяжёлых форм инфекции.
    Альтернатива: Сделать вакцинацию раз в несколько лет по рекомендациям терапевта.

А что если пневмония после COVID-19?

Постковидные осложнения нередко включают ослабление лёгочной ткани и снижение иммунитета. Даже лёгкая форма пневмонии может стать затяжной. Поэтому врачи советуют регулярно проходить КТ грудной клетки, особенно тем, кто перенёс ковид с поражением лёгких.

Рецидивирующие воспаления после COVID-19 могут быть вызваны остаточным воспалительным процессом или присоединением бактериальной инфекции. В таких случаях важно не заниматься самолечением, а наблюдаться у пульмонолога.

Плюсы и минусы вакцинации

Плюсы

Минусы

Снижает риск тяжёлого течения болезни

Может вызывать кратковременную боль в месте укола

Защищает пожилых и людей с хроническими заболеваниями

Не покрывает все возможные штаммы

Эффект длится несколько лет

Требует ревакцинации

Частые вопросы (FAQ)

Как понять, что у меня начинается пневмония?
Появляются сильная усталость, кашель с мокротой, боль в груди, одышка. Температура может быть как высокой, так и умеренной. Диагноз подтверждается рентгеном.

Что лучше при лечении — антибиотики или противовирусные препараты?
Это зависит от возбудителя. Бактериальные формы лечатся антибиотиками, вирусные — симптоматически, с упором на покой, жидкость и контроль температуры.

Можно ли лечиться дома?
Да, если форма лёгкая и нет риска осложнений. Но пожилые пациенты, курильщики и люди с хроническими болезнями нуждаются в наблюдении врача.

Помогают ли витамины при профилактике?
Да, витамин С и D поддерживают иммунитет, особенно в осенне-зимний сезон. Также полезны омега-3 добавки и тёплое питьё с мёдом.

Мифы и правда

Миф: Пневмония возникает только зимой.
Правда: Заболеть можно в любое время года — важнее не температура, а состояние иммунитета.

Миф: Если нет температуры, пневмонии быть не может.
Правда: У пожилых и ослабленных людей воспаление часто протекает без лихорадки.

Миф: Вакцина гарантирует стопроцентную защиту.
Правда: Она снижает риск тяжёлого течения, но не исключает заражения полностью.

Исторический контекст

Пневмония веками считалась "болезнью стариков". До открытия антибиотиков она уносила больше жизней, чем сердечно-сосудистые и онкологические заболевания вместе взятые. Только после Второй мировой войны массовое применение пенициллина позволило снизить смертность. Сегодня в развитых странах вакцинация и ранняя диагностика сделали болезнь контролируемой, но в возрастной группе 65+ она по-прежнему остаётся одной из ведущих причин смерти.

3 интересных факта

  1. Термин "пневмония" происходит от греческого слова "pneumon" — лёгкое.
  2. У кошек и собак тоже бывает пневмония, но чаще она связана с грибковыми инфекциями.
  3. Современные пульмонологи используют цифровые стетоскопы, которые способны выявить воспаление раньше, чем рентген.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт опроверг миф о безопасности электронных сигарет без никотина сегодня в 14:37
Без никотина, но не без опасности: врачи рассказали, чем вейпы разрушают лёгкие

Даже безникотиновые вейпы опасны для здоровья. Врач объяснила, что ароматизаторы и пары глицерина могут вызвать бронхиолит и повредить лёгкие. Почему вейпинг не стоит считать безвредной привычкой — в материале.

Читать полностью » Инсульт требует немедленного вызова скорой помощи при первых признаках — врач Илья Луконин сегодня в 14:32
Лицо, руки, речь — и время: простой тест, который может спасти жизнь при инсульте

Врач-кардиолог рассказал, как за минуту распознать инсульт и почему время решает всё. Эти простые признаки могут спасти жизнь, если знать, что делать в первые минуты.

Читать полностью » Главный оториноларинголог Минздрава Татарстана Марат Гилялов рассказал о кадровом дефиците в отрасли сегодня в 14:12
Один сурдолог на весь город: в Татарстане тревожно заговорили о кризисе слуха

В Татарстане остро не хватает ЛОР-врачей и сурдологов — в девяти районах их нет вовсе. Почему молодые специалисты уходят в частные клиники и как республика планирует решать кадровый кризис — читайте в материале.

Читать полностью » Малышева предупредила, что повторяющиеся кошмары могут сигнализировать о проблемах со здоровьем сегодня в 13:46
Кошмары каждую ночь? Малышева рассказала, какие болезни они могут предвещать

Елена Малышева предупредила: частые ночные кошмары могут быть сигналом проблем с печенью или почками. Какие анализы нужно сдать и как отличить стресс от болезни — в материале.

Читать полностью » Врач Анастасия Якимова рассказала, чем опасен дефицит меди для организма сегодня в 13:43
Постоянная усталость и ломкие ногти? Врач рассказала, чего не хватает вашему организму

Врач Анастасия Якимова предупредила: нехватка меди вызывает усталость, ухудшение памяти и ломкость волос. Почему этот микроэлемент так важен и как восполнить дефицит — читайте в материале.

Читать полностью » Тыква помогает контролировать уровень сахара и улучшает пищеварение — нутрициолог Катерина Гузман сегодня в 13:32
Пора переходить на оранжевую сторону: почему нутрициологи называют тыкву осенним супергероем

Нутрициолог Катерина Гузман рассказала, почему осенью тыква должна появиться на столе. Как извлечь из неё максимум пользы и кому стоит быть осторожнее.

Читать полностью » В Саратове напомнили о рисках гиподинамии и важности диспансеризации сегодня в 13:04
Комфорт делает нас больными: врачи назвали главный риск XXI века

Главный врач Римма Яхина рассказала, почему технологии делают людей малоподвижными, как избежать последствий «прогресса» и зачем каждому россиянину нужен портал "Так здорово".

Читать полностью » Певица Любовь Успенская рассказала о травме и успешном восстановлении после операции сегодня в 12:49
Любовь Успенская перенесла сложную операцию: врачи были шокированы её рентгеном

Любовь Успенская впервые рассказала правду о переломе, который потряс даже врачей. Как прошла операция, что говорят медики и когда певица вернётся к работе — читайте в материале.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Google официально прекратила разработку проекта Privacy Sandbox после шести лет работы
Наука
В Германии и Грузии обнаружены древние свидетельства использования синего пигмента
Авто и мото
Оливер Блюме покинул пост главы Porsche после десяти лет руководства
Спорт и фитнес
Выпады с отягощением признаны эффективным упражнением для снижения веса — заявили физиотерапевты
Красота и здоровье
Диетологи: ужин после 22:00 снижает эффективность обмена веществ
Садоводство
Слизни активизируются осенью и уничтожают рассаду и листья овощей — специалисты по защите растений
Питомцы
Продолжительность жизни собаки при раке зависит от типа и стадии болезни
Дом
Организация рабочего пространства помогает повысить эффективность при работе из дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet