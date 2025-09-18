Продукты, которые усугубляют ПМС — и одна ошибка, которую совершают почти все

Предменструальный синдром (ПМС) знаком многим женщинам не понаслышке. Помимо перепадов настроения, усталости и раздражительности, он нередко сопровождается непреодолимым желанием съесть что-нибудь сладкое. Такое состояние объясняется гормональными колебаниями, влияющими на уровень сахара в крови и настроение. Но врачи уверяют: справиться с этим можно, если правильно организовать питание.

Роль сбалансированного рациона

Акушер-гинеколог Мария Бахметьева в беседе с "Лентой.ру" подчеркнула, что каждая трапеза должна быть полноценной.

"В каждый прием пищи должны входить все питательные вещества — белки, жиры и углеводы", — пояснила акушер-гинеколог Мария Бахметьева.

Кроме того, важно учитывать индивидуальную норму калорий и избегать резких скачков уровня сахара в крови.

Как питание помогает при ПМС

По словам специалиста, утро играет ключевую роль. Правильный завтрак, включающий яйца, йогурт и авокадо, помогает стабилизировать уровень глюкозы и уменьшить тягу к сладкому. В течение дня стоит отдавать предпочтение некрахмалистым овощам — они дольше сохраняют сытость и снижают вероятность незапланированных перекусов.

Не менее важен и кальций. Этот элемент облегчает такие проявления ПМС, как усталость и перепады настроения.

Продукты — источники кальция:

лосось;

нежирный йогурт;

молоко (как животное, так и растительное);

шпинат.

Железо также играет роль в поддержке организма, но препараты или витаминные комплексы с этим минералом следует подбирать только совместно с врачом.

Сравнение продуктов при ПМС

Продукты Эффект Стоит употреблять Яйца, йогурт, авокадо Стабилизируют уровень сахара, снижают тягу к сладкому На завтрак Некрахмалистые овощи Долгое чувство сытости, клетчатка В течение дня Лосось, шпинат Источники кальция, улучшают настроение Регулярно Шоколад, сладости Быстрый всплеск энергии, затем спад Ограничить

Советы шаг за шагом: как снизить тягу к сладкому

Начинайте день с белково-жирового завтрака. Включайте в рацион продукты с клетчаткой — овощи, зелень, цельнозерновые крупы. Пейте достаточно воды, чтобы избежать ложного чувства голода. Добавляйте источники кальция: рыбу, молочные или растительные продукты. Контролируйте размер порций, чтобы не провоцировать скачков глюкозы. При необходимости обсудите с врачом приём железосодержащих препаратов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: завтрак только из сладкой каши или булочки.

Последствие: быстрый подъём сахара и резкий спад, сильная тяга к сладкому.

Альтернатива: яйца с овощами, йогурт, авокадо.

Ошибка: перекусы шоколадом и печеньем.

Последствие: кратковременная энергия, затем раздражительность и усталость.

Альтернатива: орехи, ягоды, морковь, яблоки.

Ошибка: полностью исключить жиры.

Последствие: снижение гормонального баланса, усиление симптомов ПМС.

Альтернатива: полезные жиры из орехов, семян, авокадо, рыбы.

А что если попробовать "сладкие заменители"?

Женщинам, которым трудно отказаться от сладкого, можно использовать альтернативы: тёмный шоколад с высоким содержанием какао, мёд или фрукты. Они помогают удовлетворить желание съесть "что-то вкусненькое", но не вызывают таких резких скачков сахара, как обычные конфеты или пирожные.

Плюсы и минусы правильного питания при ПМС

Плюсы Минусы Снижение тяги к сладкому Требует планирования рациона Стабилизация настроения Первое время может быть непривычно Поддержка работы ЖКТ Нужно контролировать баланс БЖУ Укрепление иммунитета Ограничения на быстрые углеводы

FAQ

Можно ли полностью отказаться от сладкого во время ПМС?

Не обязательно. Лучше ограничить быстрые углеводы и заменить их полезными сладкими продуктами.

Какой перекус самый удачный?

Йогурт с ягодами, горсть орехов, овощные палочки с хумусом.

Стоит ли принимать витамины дополнительно?

Да, но только после консультации с врачом, особенно в случае препаратов с железом или кальцием.

Мифы и правда

Миф: во время ПМС можно есть всё, что хочется.

Правда: несбалансированное питание только усиливает симптомы.

Миф: тяга к сладкому — это просто слабость воли.

Правда: она связана с гормональными изменениями.

Миф: молочные продукты вредны при ПМС.

Правда: кальций помогает облегчить симптомы.

Сон и психология

Правильное питание во время ПМС помогает не только контролировать аппетит, но и улучшать качество сна. Белок и кальций способствуют расслаблению, снижают раздражительность и помогают быстрее засыпать.

Три интересных факта

Исследования показывают, что женщины во время ПМС могут увеличивать потребление калорий на 10-15 %. Недостаток кальция связан с более выраженными перепадами настроения в этот период. Продукты с магнием (орехи, семена, бобовые) помогают снижать уровень тревожности.

