Продукты, которые усугубляют ПМС — и одна ошибка, которую совершают почти все
Предменструальный синдром (ПМС) знаком многим женщинам не понаслышке. Помимо перепадов настроения, усталости и раздражительности, он нередко сопровождается непреодолимым желанием съесть что-нибудь сладкое. Такое состояние объясняется гормональными колебаниями, влияющими на уровень сахара в крови и настроение. Но врачи уверяют: справиться с этим можно, если правильно организовать питание.
Роль сбалансированного рациона
Акушер-гинеколог Мария Бахметьева в беседе с "Лентой.ру" подчеркнула, что каждая трапеза должна быть полноценной.
"В каждый прием пищи должны входить все питательные вещества — белки, жиры и углеводы", — пояснила акушер-гинеколог Мария Бахметьева.
Кроме того, важно учитывать индивидуальную норму калорий и избегать резких скачков уровня сахара в крови.
Как питание помогает при ПМС
По словам специалиста, утро играет ключевую роль. Правильный завтрак, включающий яйца, йогурт и авокадо, помогает стабилизировать уровень глюкозы и уменьшить тягу к сладкому. В течение дня стоит отдавать предпочтение некрахмалистым овощам — они дольше сохраняют сытость и снижают вероятность незапланированных перекусов.
Не менее важен и кальций. Этот элемент облегчает такие проявления ПМС, как усталость и перепады настроения.
Продукты — источники кальция:
-
лосось;
-
нежирный йогурт;
-
молоко (как животное, так и растительное);
-
шпинат.
Железо также играет роль в поддержке организма, но препараты или витаминные комплексы с этим минералом следует подбирать только совместно с врачом.
Сравнение продуктов при ПМС
|Продукты
|Эффект
|Стоит употреблять
|Яйца, йогурт, авокадо
|Стабилизируют уровень сахара, снижают тягу к сладкому
|На завтрак
|Некрахмалистые овощи
|Долгое чувство сытости, клетчатка
|В течение дня
|Лосось, шпинат
|Источники кальция, улучшают настроение
|Регулярно
|Шоколад, сладости
|Быстрый всплеск энергии, затем спад
|Ограничить
Советы шаг за шагом: как снизить тягу к сладкому
-
Начинайте день с белково-жирового завтрака.
-
Включайте в рацион продукты с клетчаткой — овощи, зелень, цельнозерновые крупы.
-
Пейте достаточно воды, чтобы избежать ложного чувства голода.
-
Добавляйте источники кальция: рыбу, молочные или растительные продукты.
-
Контролируйте размер порций, чтобы не провоцировать скачков глюкозы.
-
При необходимости обсудите с врачом приём железосодержащих препаратов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: завтрак только из сладкой каши или булочки.
-
Последствие: быстрый подъём сахара и резкий спад, сильная тяга к сладкому.
-
Альтернатива: яйца с овощами, йогурт, авокадо.
-
Ошибка: перекусы шоколадом и печеньем.
-
Последствие: кратковременная энергия, затем раздражительность и усталость.
-
Альтернатива: орехи, ягоды, морковь, яблоки.
-
Ошибка: полностью исключить жиры.
-
Последствие: снижение гормонального баланса, усиление симптомов ПМС.
-
Альтернатива: полезные жиры из орехов, семян, авокадо, рыбы.
А что если попробовать "сладкие заменители"?
Женщинам, которым трудно отказаться от сладкого, можно использовать альтернативы: тёмный шоколад с высоким содержанием какао, мёд или фрукты. Они помогают удовлетворить желание съесть "что-то вкусненькое", но не вызывают таких резких скачков сахара, как обычные конфеты или пирожные.
Плюсы и минусы правильного питания при ПМС
|Плюсы
|Минусы
|Снижение тяги к сладкому
|Требует планирования рациона
|Стабилизация настроения
|Первое время может быть непривычно
|Поддержка работы ЖКТ
|Нужно контролировать баланс БЖУ
|Укрепление иммунитета
|Ограничения на быстрые углеводы
FAQ
Можно ли полностью отказаться от сладкого во время ПМС?
Не обязательно. Лучше ограничить быстрые углеводы и заменить их полезными сладкими продуктами.
Какой перекус самый удачный?
Йогурт с ягодами, горсть орехов, овощные палочки с хумусом.
Стоит ли принимать витамины дополнительно?
Да, но только после консультации с врачом, особенно в случае препаратов с железом или кальцием.
Мифы и правда
-
Миф: во время ПМС можно есть всё, что хочется.
Правда: несбалансированное питание только усиливает симптомы.
-
Миф: тяга к сладкому — это просто слабость воли.
Правда: она связана с гормональными изменениями.
-
Миф: молочные продукты вредны при ПМС.
Правда: кальций помогает облегчить симптомы.
Сон и психология
Правильное питание во время ПМС помогает не только контролировать аппетит, но и улучшать качество сна. Белок и кальций способствуют расслаблению, снижают раздражительность и помогают быстрее засыпать.
Три интересных факта
-
Исследования показывают, что женщины во время ПМС могут увеличивать потребление калорий на 10-15 %.
-
Недостаток кальция связан с более выраженными перепадами настроения в этот период.
-
Продукты с магнием (орехи, семена, бобовые) помогают снижать уровень тревожности.
Исторический контекст
-
В древности тягу к сладкому связывали с "приливами женской энергии".
-
В XIX веке врачи рекомендовали женщинам во время ПМС шоколад и сладости как "успокаивающее средство".
-
Сегодня акцент делают на сбалансированном питании, которое снижает нагрузку на организм и помогает легче переносить цикл.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru