Красносельский: Тирасполь поддерживает диалог с Украиной для обеспечения безопасности региона

Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил, что Тирасполь поддерживает коммуникацию с представителями Украины. По его словам, эти контакты служат цели поддержания мира и безопасности в регионе.
На пресс-конференции Красносельский отметил, что связь с украинской стороной поддерживается, в том числе, для реагирования на нештатные ситуации.
Он также указал, что посол Украины по специальным поручениям, ответственный за приднестровское направление, Паун Роговей, в своих высказываниях всегда выступает за мирное урегулирование и, в рамках своих полномочий, гарантирует Приднестровью безопасность со стороны Украины.
Лидер ПМР добавил, что в ходе взаимодействия с украинскими представителями обсуждаются различные проблемы, требующие решения в рамках переговорного процесса. По его мнению, наличие контактов важно для сохранения мира и стабильности во всем регионе.
Напомним, что переговорный процесс по приднестровскому урегулированию проходит в формате "5+2" с участием Кишинева и Тирасполя как сторон конфликта, России и Украины в роли посредников, а также Евросоюза и США в качестве наблюдателей. Последняя встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств стран-посредников и наблюдателей состоялась осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, где проживает значительное число русских и украинцев (около 60% населения), ещё в период распада СССР высказывало стремление к отделению от Молдавии. Причиной таких настроений стали опасения, что на фоне роста националистических тенденций Молдавия может присоединиться к Румынии.
В 1992 году, после неудачной попытки Кишинева решить проблему военным путем, Приднестровье фактически обрело независимость от Молдавии.
Фото: president. gospmr. org/Пресс-служба Президента ПМР (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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