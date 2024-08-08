Акинфеев: никто не раскрыл столько талантов, как Валерий Газзаев

Вратарь московского Игорь Акинфеев высказался о бывшем главном тренере армейцев Валерии Газзаеве. Он недавно отметил 70-летие.
Акинфеев считает, что Газзаев сыграл большую роль в успехе ЦСКА в Кубке УЕФА. Еще Газзаев раскрыл талантов больше, чем кто-либо другой из отечественных тренеров.
"Без Газзаева не было бы нас…Та команда и тот Газзаев, эмоционально молодой, думаю, что мы сложились как пазл. Поверили, что можем выиграть Кубок УЕФА, что и случилось, я этому очень рад", — цитирует Игоря Акинфеева "Матч ТВ".
Больших успехов Газзаев добился в статусе тренера — он стал единственным российским специалистом, которому покорился еврокубок.
Фото: duma.gov.ru/пресс-служба Государственной Думы России (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
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