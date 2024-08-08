Акинфеев: никто не раскрыл столько талантов, как Валерий Газзаев

Вратарь московского ПФК ЦСКА и бывший голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев высказался о бывшем главном тренере армейцев Валерии Газзаеве. Он недавно отметил 70-летие.



Акинфеев считает, что Газзаев сыграл большую роль в успехе ЦСКА в Кубке УЕФА. Еще Газзаев раскрыл талантов больше, чем кто-либо другой из отечественных тренеров.

"Без Газзаева не было бы нас…Та команда и тот Газзаев, эмоционально молодой, думаю, что мы сложились как пазл. Поверили, что можем выиграть Кубок УЕФА, что и случилось, я этому очень рад", — цитирует Игоря Акинфеева "Матч ТВ".

Больших успехов Газзаев добился в статусе тренера — он стал единственным российским специалистом, которому покорился еврокубок.



Фото: duma.gov.ru/пресс-служба Государственной Думы России (Creative Commons Attribution 4.0 International license).