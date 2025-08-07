Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:36

Плутон скрывает тайну: ученые нашли на его невидимой стороне гигантские ледяные гребни

Скрытая сторона Плутона: обнаружены гигантские ледяные образования

Недавние научные открытия свидетельствуют о том, что на невидимой стороне Плутона могут находиться гигантские ледяные образования, напоминающие те, что были обнаружены на его видимой поверхности почти десять лет назад.

Эти зазубренные гребни, сформированные из метанового льда, создают так называемый "лезвиевидный рельеф", который возникает в результате длительных процессов эрозии.

В 2015 году космический аппарат New Horizons впервые запечатлел высокоразрешенные изображения поверхности Плутона во время своего пролета мимо карликовой планеты. Однако только сейчас ученым удалось предположить, что подобные структуры могут существовать и на тех участках, которые ранее оставались вне поля зрения.

Анализ данных и гипотезы ученых

Поскольку детальных снимков обратной стороны Плутона у миссии New Horizons не было, исследователи использовали фотометрический анализ для проверки гипотезы о наличии лезвиевидного рельефа в неисследованных регионах.

Команда ученых под руководством Ишана Мишры из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), а также специалистов из Калифорнийского технологического института (Caltech) и других международных организаций, изучила особенности отражения солнечного света от поверхности планеты.

Этот метод позволил оценить "макроскопическую шероховатость" — то есть степень неровности поверхности — в различных областях. Особое внимание уделялось высокогорным районам на обратной стороне Плутона, где спектрометр LEISA зафиксировал наличие метанового льда.

Использование моделей для оценки рельефа

Для анализа ученые применили модель "кратерной шероховатости", которая помогает определить неровности поверхности по тому, как свет отражается от кратеров и других форм рельефа. Результаты показали, что предполагаемые зоны лезвиевидного рельефа значительно более шероховаты по сравнению с уже изученными участками.

Это подтверждает гипотезу о том, что подобные структуры могут формироваться в результате сублимации — процесса перехода метанового льда из твердого состояния сразу в газообразное. Такой механизм объясняет появление острых гребней и чашеобразных впадин высотой до нескольких сотен метров.

Глобальные климатические процессы

Доказательства наличия подобных ледяных образований на обратной стороне Плутона свидетельствуют о том, что эрозия под действием сублимации является глобальным явлением. Долгосрочные климатические циклы и изменения солнечного нагрева приводят к тому, что подобные процессы происходят по всей планете.

Это говорит о том, что активная геологическая деятельность и климатические изменения формируют ландшафт не только на видимой стороне, но и на скрытой части Плутона.

Расширение знаний о планете

Поскольку во время пролета New Horizons основное внимание уделялось только одной стороне Плутона, данные о его обратном полушарии были крайне ограничены. Новое исследование с использованием фотометрических методов предоставляет одни из первых убедительных доказательств существования подобных структур и на скрытых участках планеты.

Эти методы позволяют астрономам изучать удаленные объекты без необходимости получения высокоразрешенных изображений — особенно полезно при наличии теней или сложных особенностей рельефа.

Интересные факты:

1. В 2016 году команда миссии New Horizons обнаружила на поверхности Плутона огромные области с метановым льдом и сложными органическими соединениями.
2. Метановый лед на Плутоне способен сублимировать при температуре около -180°C, что способствует формированию острых гребней и чашеобразных впадин.
3. Исследования показывают, что подобные ледяные образования могут быть результатом долгосрочных климатических циклов длительностью сотни тысяч лет.
4. Аналогичные ледяные формы были обнаружены на спутнике Сатурна — Титане, где также происходит активная сублимация метана.

