Спортзал против больших тел: правила, о которых молчат

Почему путь к регулярным тренировкам оказывается особенно трудным для людей с пышными формами? На первый взгляд ответ очевиден: одежда, окружение, физический дискомфорт. Но если копнуть глубже, окажется, что барьеры к спорту у plus-size атлетов разнообразнее, а решения — ближе, чем может показаться.

Начнём с главного: "зачем?"

Любая привычка держится только тогда, когда мы понимаем её смысл. В спорте это особенно заметно. Вопреки распространённому стереотипу, далеко не все занимаются только ради похудения. Упражнения помогают крепче спать, чувствовать прилив энергии, улучшать сексуальную жизнь.

"Через две недели после начала тренировок мои клиенты спят лучше, у них больше сил, и это не про килограммы", — отмечает сертифицированный тренер и владелица онлайн-студии Сара Тейлор.

Так что цель может быть любой: научиться приседать с собственным весом, пройти марафон или просто свободно подниматься по лестнице. Главное — помнить: похудение не единственный результат.

Поддержка и помощь

Даже опытные спортсмены испытывают волнение, приходя в новый зал. А если человек впервые решился на тренировки, стресс может быть двойным. Самый простой способ снизить напряжение — попросить помощи.

"Это может быть экскурсия от администратора, пробное занятие с тренером или совместная тренировка с другом", — советует Тейлор.

И не стоит стесняться задавать вопросы по технике или оборудованию — это работа персонала.

Экипировка: от белья до леггинсов

Неправильно подобранный спортивный топ или бюстгальтер способен свести мотивацию к нулю: дискомфорт и боль никто не готов терпеть. Исследования подтверждают, что неподходящая модель увеличивает нагрузку на мышцы и мешает тренировкам.

К счастью, всё больше брендов предлагают удобные модели больших размеров. Так, компания SheFit разработала систему онлайн-подбора и даже виртуальные консультации.

Что касается одежды, времена мешковатых футболок позади. GRRRL Clothing, Superfit Hero, Old Navy и даже крупные бренды вроде Nike расширили размерную линейку. "Я сама тренируюсь в коротком топе, чтобы показать: плюс-сайз тела — это нормально", — делится Тейлор.

А её коллега Морит Саммерс добавляет: "Высокая посадка леггинсов — лучший выбор. Они не сползают и держат форму".

Как избежать дискомфорта

Есть и практические хитрости:

используйте вещи из влагоотводящих тканей;

выбирайте модели с плоскими швами;

наносите антифрикционные кремы на чувствительные зоны.

Так можно предотвратить натирания, которые знакомы каждому, независимо от комплекции.

Упражнения под себя

Спорт не обязан быть мучением. Если движение вызывает боль или дискомфорт, его можно адаптировать. Например:

приседания — до уровня скамьи или с опорой на ремни TRX;

выпады заменить на степ-апы;

планку и отжимания выполнять от стены;

почти любое упражнение на корпус делать стоя.

Даже тренажёры не всегда универсальны: иногда проще отказаться от жима ногами в пользу обычных приседаний или заменить "подтягивания с ассистентом" на горизонтальные тяги.

Главное — свобода

Спорт для людей с большими формами — это не только вызов, но и возможность почувствовать тело сильным и подвижным. Осознанный подход, удобная одежда и умение слушать себя помогают сделать занятия не обязанностью, а источником удовольствия.