Сладкие маринованные сливы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:07

Сливы в собственном соку: неожиданная угроза для ваших зимних запасов

Как сливы в собственном соку могут стать универсальным ингредиентом

Заготовки на зиму — это не только способ сохранить урожай, но и возможность насладиться натуральным вкусом лета в холодные месяцы. Один из самых простых и вкусных способов — приготовить сливы в собственном соку без добавления сахара. Этот рецепт не только легок в исполнении, но и позволяет использовать сливы в различных блюдах: от выпечки до десертов.

Ингредиенты

  • Сливы (плотные, слегка недоспелые) — 2 кг
  • Банки (объемом 1 литр или 0,5 литра) — 3 или 6 штук соответственно

Пошаговое приготовление

Перед началом процесса тщательно вымойте сливы, затем разложите их на ткани или бумажном полотенце, чтобы они полностью высохли. Выбирайте плоды без повреждений.

Пока сливы сохнут, займитесь стерилизацией банок и крышек. Для этого вам понадобятся кастрюля, полотенце или специальная решетка для стерилизации. Убедитесь, что банки полностью чистые.

Удалите косточки из слив и плотно уложите их в подготовленные банки. Учтите, что при стерилизации сливы уменьшатся в объеме. В большую кастрюлю налейте воды и положите на дно полотенце или решетку. Установите банки со сливами, чтобы они были погружены по плечики в воду. Накройте банки крышками.

Поставьте кастрюлю на плиту и доведите воду до кипения. После закипания стерилизуйте банки на среднем огне примерно 15 минут. С помощью специальных щипцов или прихваток достаньте банки из кипятка и закатайте стерильными крышками.

Переверните закатанные банки вверх дном, чтобы проверить герметичность. Укутайте их одеялом до полного остывания. Учтите, что объем слив в банке уменьшится — это нормально.

Удачных заготовок! Теперь у вас есть возможность наслаждаться вкусом лета даже в зимние холодные дни.

