Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:14

Гриб, который поражает не только сливы, но и весь сад — от вишни до яблони

Органическое садоводство использует соду и настои растений против монлиоза

Когда жара сменяется кратковременными дождями, садоводы должны быть особенно внимательны: именно такие условия активируют гриб Monilia fructigena — возбудителя плодовой гнили косточковых. Болезнь часто появляется прямо перед уборкой урожая и способна уничтожить значительную часть плодов. Особенно страдают сливы, где инфекция распространяется стремительно и может лишить садовода доброй половины урожая.

Как проявляется болезнь

Первый признак — маленькие белёсые кольца на поверхности плодов. Они могут располагаться поодиночке или группами. Сначала поражаются отдельные ягоды, чаще всего внутри кроны, где повышена влажность и нет доступа солнца. Затем, если рядом находится здоровый плод, гриб быстро переходит и на него — даже при отсутствии механических повреждений.

Особенно уязвимы плоды, получившие ранки от насекомых. Поэтому борьба с вредителями — в первую очередь с листовёртками — важна не меньше, чем защита от самой гнили.

Почему болезнь развивается

Монлиозу нужны три фактора:

  • жара днём и прохлада ночью,
  • наличие влаги (дождь, роса),
  • загущённая крона, где воздух не циркулирует.

Если летом не проведена обрезка, влажный микроклимат внутри кроны становится идеальной средой для болезни. Именно поэтому садоводы рекомендуют формировать дерево так, чтобы свет проникал в глубину и плоды быстрее просыхали после дождя.

Как действовать садоводу

  • Летняя обрезка. Она обеспечивает освещённость и доступ защитных средств.
  • Фунгицидная защита. Опрыскивание проводят за 20-25 дней до сбора урожая, чтобы выдержать "период ожидания". Обычно он составляет 21 день.
  • Альтернативные меры. После дождей можно опрыскать деревья содой с жидким мылом (для прилипания к поверхности). Допустимы также настои чеснока или ромашки. Хорошо зарекомендовали себя препараты на основе водорослей, обогащённых йодом — они безопасны и подходят для органического садоводства.

Органическое решение

Если садовод хочет обойтись без химии, можно использовать комплекс мягких средств: сода, мыло и настой растений. Такие обработки не только создают барьер против грибка, но и укрепляют иммунитет дерева. А вот сорванные, но поражённые плоды хранить бесполезно: болезнь продолжит своё разрушительное действие.

Интересные факты о гнили косточковых

  • Болезнь Monilia поражает не только сливы, но и вишни, абрикосы, персики и яблоки — сад может пострадать комплексно.
  • В некоторых регионах Европы гниль способна уничтожить до 80% урожая при тёплой и влажной погоде.
  • Поражённые плоды часто мумифицируются и остаются висеть на ветках до зимы, становясь источником инфекции на следующий сезон.

Монлиоз опасен тем, что проявляется именно перед уборкой урожая, когда садовод уже рассчитывает на богатый сбор. Правильная летняя обрезка, профилактическая обработка и использование органических средств могут существенно снизить риск заражения и сохранить плоды.

