2050 км без дозаправки: китайский автомобиль показал то, во что трудно поверить

На китайском авторынке появился новый игрок, способный удивить не только запасом хода, но и ценой. Речь идёт о подключаемом гибриде Roewe M7 DMH, который вмещает в себе амбиции крупного автопроизводителя SAIC и замахивается на мировой успех.

Рекорд как визитная карточка

Год назад бренд Roewe уже прогремел на весь мир: гибридный седан D7 сумел преодолеть 2208 километров без дозаправки и подзарядки, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Это достижение стало серьёзным заявлением о технологических возможностях компании.

Новая модель и её возможности

Теперь на рынок выходит модель M7 DMH. По данным китайского цикла CLTC, автомобиль способен пройти 2050 километров на одной заправке и полной батарее. Это делает его одним из самых дальнобойных подключаемых гибридов в мире.

В основе силовой установки — 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 110 л. с. и электродвигатель на 184 л. с. Батарея с технологией LFP ёмкостью 19,7 кВт·ч позволяет проехать до 160 километров на электротяге без помощи бензина.

Дизайн и оснащение

Особое внимание привлекает дизайн — за ним стоит Йозеф Кабан, ранее руководивший стилем Rolls-Royce. В салоне взгляд сразу приковывает крупный центральный сенсорный экран, подчеркивающий современный характер автомобиля.

Цена и перспективы

Главное же преимущество Roewe M7 DMH — цена. В Китае стартовая стоимость составляет 97 800 юаней, что примерно равно 11 700 евро. Для такого набора характеристик это предложение выглядит более чем заманчиво.

Пока модель доступна исключительно в Китае, но эксперты не исключают, что в будущем Roewe попробует выйти и на европейский рынок. Учитывая растущий интерес к китайским маркам в Европе, подобный шаг может оказаться весьма успешным.