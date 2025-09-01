Гибридная революция от BYD: Seal 6 Touring с запасом хода, о котором мечтают все автомобилисты

На автосалоне IAA в Мюнхене, который откроется 8 сентября, китайский производитель BYD представит мощную версию универсала Seal 6 — модель, созданную специально для европейского рынка. Ранее она была известна в Китае как Seal 06, и теперь, благодаря инновационной гибридной системе DM-i, она обещает удивить как экологичностью, так и впечатляющими характеристиками. Главный козырь Seal 6 Touring — это рекордный запас хода, который может составить до 1505 километров, сочетая электрическую тягу и традиционное топливо.

Лидер среди гибридов

Seal 6 Touring не просто очередной автомобиль в ряду гибридов, а настоящий претендент на звание лидера среди подключаемых гибридов (PHEV). Его показатели автономности и производительности удивляют. Даже если полностью электрический режим пока не получил официального одобрения для эксплуатации в некоторых странах Европы, по данным китайских тестов, модель способна преодолеть от 60 до 90 км на электричестве. Этого вполне достаточно для большинства городских поездок, не расходуя ни капли топлива.

"Мы ориентированы на создание автомобилей, которые могут быть не только экологичными, но и удобными для повседневного использования", — пояснил представитель BYD.

Проект для Европы

Эта модель разработана с учётом потребностей европейских водителей. К примеру, в Европе гибриды становятся всё более популярными, и на фоне этого BYD Seal 6 Touring с уверенностью войдёт в конкуренцию с такими моделями, как Peugeot 508 SW PHEV, Skoda Superb Combi iV и Volkswagen Passat Variant eHybrid. Основные преимущества? Просторный салон, высокие экологические стандарты и гибридная технология, обеспечивающая отличные результаты на долгих маршрутах.

Рекордная автономность

Когда речь заходит о запасе хода, 1505 км в смешанном цикле — это цифра, которая привлекает внимание. Такой показатель стал возможен благодаря технологии DM-i (Dual Mode Intelligent). Хотя точные данные о ёмкости топливного бака и расходе по протоколу WLTP пока не озвучены, можно с уверенностью утверждать, что модель, оснащённая батареей на 10,08 или 15,05 кВт⋅ч в зависимости от версии, имеет впечатляющие результаты на электротяге. В Китае она способна проехать на одной зарядке 80 и 120 км, а в Европе можно ожидать до 90 км на полном электричестве.

Шаблон для идеальной семьи

Универсал BYD Seal 6 Touring — это не просто автомобиль, а настоящее воплощение универсальности. Его длина составляет 4,85 метра, а колёсная база — 2,79 метра. Внутреннее пространство продумано до мелочей: пассажиры на обоих рядах сидений могут наслаждаться комфортом, а объём багажника в 670 литров говорит сам за себя. Модель отличается не только отличной вместимостью, но и эстетикой: плавные линии кузова, чёткая и стильная светотехника, а также удлинённый профиль для улучшенной грузоподъёмности.

Преимущество BYD в Европе

Компания BYD активно укрепляет свои позиции на европейском рынке, и с моделью Seal 6 Touring бренд продолжает демонстрировать, что его продукция не только отвечает современным экологическим требованиям, но и является конкурентоспособной по цене и качеству. Выбор Мюнхена для презентации этой модели был не случаен. Германия и Франция остаются ключевыми странами для универсалов и гибридов, и в этих странах Seal 6 Touring может добиться значительного успеха. Ожидается, что цена на модель в Европе начнётся от 40 000 до 45 000 евро в зависимости от комплектации.