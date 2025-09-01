Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
BYD Seal 06
BYD Seal 06
© commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:26

Гибридная революция от BYD: Seal 6 Touring с запасом хода, о котором мечтают все автомобилисты

Запас хода до 1505 км: BYD Seal 6 Touring готов к конкуренции в Европе

На автосалоне IAA в Мюнхене, который откроется 8 сентября, китайский производитель BYD представит мощную версию универсала Seal 6 — модель, созданную специально для европейского рынка. Ранее она была известна в Китае как Seal 06, и теперь, благодаря инновационной гибридной системе DM-i, она обещает удивить как экологичностью, так и впечатляющими характеристиками. Главный козырь Seal 6 Touring — это рекордный запас хода, который может составить до 1505 километров, сочетая электрическую тягу и традиционное топливо.

Лидер среди гибридов

Seal 6 Touring не просто очередной автомобиль в ряду гибридов, а настоящий претендент на звание лидера среди подключаемых гибридов (PHEV). Его показатели автономности и производительности удивляют. Даже если полностью электрический режим пока не получил официального одобрения для эксплуатации в некоторых странах Европы, по данным китайских тестов, модель способна преодолеть от 60 до 90 км на электричестве. Этого вполне достаточно для большинства городских поездок, не расходуя ни капли топлива.

"Мы ориентированы на создание автомобилей, которые могут быть не только экологичными, но и удобными для повседневного использования", — пояснил представитель BYD.

Проект для Европы

Эта модель разработана с учётом потребностей европейских водителей. К примеру, в Европе гибриды становятся всё более популярными, и на фоне этого BYD Seal 6 Touring с уверенностью войдёт в конкуренцию с такими моделями, как Peugeot 508 SW PHEV, Skoda Superb Combi iV и Volkswagen Passat Variant eHybrid. Основные преимущества? Просторный салон, высокие экологические стандарты и гибридная технология, обеспечивающая отличные результаты на долгих маршрутах.

Рекордная автономность

Когда речь заходит о запасе хода, 1505 км в смешанном цикле — это цифра, которая привлекает внимание. Такой показатель стал возможен благодаря технологии DM-i (Dual Mode Intelligent). Хотя точные данные о ёмкости топливного бака и расходе по протоколу WLTP пока не озвучены, можно с уверенностью утверждать, что модель, оснащённая батареей на 10,08 или 15,05 кВт⋅ч в зависимости от версии, имеет впечатляющие результаты на электротяге. В Китае она способна проехать на одной зарядке 80 и 120 км, а в Европе можно ожидать до 90 км на полном электричестве.

Шаблон для идеальной семьи

Универсал BYD Seal 6 Touring — это не просто автомобиль, а настоящее воплощение универсальности. Его длина составляет 4,85 метра, а колёсная база — 2,79 метра. Внутреннее пространство продумано до мелочей: пассажиры на обоих рядах сидений могут наслаждаться комфортом, а объём багажника в 670 литров говорит сам за себя. Модель отличается не только отличной вместимостью, но и эстетикой: плавные линии кузова, чёткая и стильная светотехника, а также удлинённый профиль для улучшенной грузоподъёмности.

Преимущество BYD в Европе

Компания BYD активно укрепляет свои позиции на европейском рынке, и с моделью Seal 6 Touring бренд продолжает демонстрировать, что его продукция не только отвечает современным экологическим требованиям, но и является конкурентоспособной по цене и качеству. Выбор Мюнхена для презентации этой модели был не случаен. Германия и Франция остаются ключевыми странами для универсалов и гибридов, и в этих странах Seal 6 Touring может добиться значительного успеха. Ожидается, что цена на модель в Европе начнётся от 40 000 до 45 000 евро в зависимости от комплектации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Peugeot обновил 308: новые Matrix LED, гибрид на 195 л.с. и мягкий гибрид 1.2 сегодня в 0:56

Гибрид, который едет дальше, чем многие электрокары: Peugeot удивил сочетанием

Peugeot представил обновлённый 308 с новыми технологиями, улучшенной мощностью и расширенными возможностями. Что ещё изменилось в популярной модели?

Читать полностью » Специалисты: топливо в герметичной таре сохраняет свои свойства до 5 месяцев сегодня в 0:22

Топливо в баке через два месяца: почему вам стоит об этом знать, если не хотите поломку двигателя

Как долго можно хранить бензин в автомобиле и как правильно его сохранить для использования? Узнайте о правилах хранения топлива и его влиянии на двигатель.

Читать полностью » Эксперт раскрыл риски ранней и поздней замены шин вчера в 23:27

Когда торопиться не стоит: эксперт о главной ошибке при "переобувке"

Эксперт рассказал, когда лучше менять летние шины на зимние: ориентироваться нужно на среднесуточную температуру, а не только на дневное тепло.

Читать полностью » Автомеханик назвал основные ошибки водителей при эксплуатации АКПП вчера в 23:11

Автомат не ломается просто так: ошибки, которые дорого обходятся

Узнайте, какие распространенные ошибки водителей при использовании автоматических трансмиссий могут сократить срок службы коробки передач. Изучите советы по обслуживанию и эксплуатации!

Читать полностью » Устранение неисправностей автомобиля: советы от специалистов автоцентра вчера в 22:35

Не платите за простейший ремонт авто: гид по операциям, которые лишь притворяются сложными

Узнайте, какие операции по обслуживанию автомобиля можно выполнить самостоятельно без лишних затрат. Советы эксперта помогут сэкономить и чувствовать себя увереннее в дороге.

Читать полностью » Эксперты предупреждают: подшипники низкого качества могут привести к поломкам автомобиля вчера в 22:22

Как выбрать качественные подшипники и не переплатить: секреты успешных автовладельцев

Узнайте, как российские заводы стремятся заменить импортные подшипники, преодолевая сложности и повышая качество своей продукции.

Читать полностью » Жесты водителей: как распознать сигнал о проблеме с тормозами или фарами вчера в 22:03

Жест доброты или ловушка: как отличить помощь от мошенничества на дороге

Что значит, если водитель показывает на обочину? Автоюрист раскрывает, как реагировать на такие сигналы и не стать жертвой мошенников. Будьте в безопасности на дороге!

Читать полностью » Kia представит электрический гран-турер GT1 мощностью 603 л.с. в 2027 году вчера в 21:09

Тайный козырь Kia: как GT1 может изменить представление о гран-турерах

автомобили, электромобили, Kia, Kia GT1, премьеры, автоновости, новые модели, электрокары 2027, электроспорткары, автопром

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врачи Зарайской больницы назвали правила безопасных занятий спортом
Еда

Как приготовить лодочки из кабачков с мясным фаршем и шампиньонами
Еда

Домашняя кабачковая икра с чесноком и растительным маслом по традиционному рецепту
Спорт и фитнес

Снижение веса при ходьбе и тренировках на эллипсоиде: вывод Лиз Ван Вурхис
Питомцы

Ветеринары: кошки бодаются головой, чтобы выражать любовь, метить человека и просить еду
Культура и шоу-бизнес

Леди Гага призналась в эмоциональном потрясении перед концертом в Нью-Йорке
Садоводство

Амблисейус против паутинного клеща: как хищный клещ спасет урожай в теплице
Спорт и фитнес

Лаура Чапман: какие упражнения помогают убрать жир и подтянуть тело
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru