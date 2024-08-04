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Американский пловец Бобби Финк побил рекорд, державшийся 12 лет
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Американец побил рекорд Сун Яна на вольной дистанции 1500 метров

Американский пловец Бобби Финк побил рекорд, державшийся 12 лет

Американский пловец Бобби Финк установил новый мировой рекорд и завоевал золотую медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Париже.

Финк продемонстрировал феноменальное время — 14 минут 30,67 секунды, превзойдя предыдущее достижение китайского спортсмена Сун Яна, установленное в 2012 году.

Серебряная медаль досталась итальянцу Грегорио Пальтриньери, показавшему результат 14 минут 34,55 секунды. Бронзовым призером стал ирландский пловец Дэниел Виффен с временем 14 минут 39,63 секунды.

Для 24-летнего Финка это уже вторая награда на парижской Олимпиаде. Ранее он завоевал серебро на дистанции 800 метров вольным стилем.

Эта победа стала ярким моментом в карьере молодого американского спортсмена и подтвердила его статус одного из сильнейших пловцов современности.

Фото: From Wikimedia Commons/ Sander van Ginkel (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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