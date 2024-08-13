Знаменосца Уиффена госпитализировали после заплыва в Сене

Ирландский спортсмен Дэниэл Уиффен на Олимпийских играх-2024 в Париже принял участие в заплыве на 10 километров в Сене, после этого его госпитализировали.
Пловец пропустил церемонию закрытия летних соревнований. Как сообщает издание RMC Sport, через два дня после купания в Сене его положили в больницу.
"Я невероятно разочарован, что упустил возможность быть знаменосцем сборной Ирландии на закрытии Олимпиады. Я помчался в больницу, поскольку мне было очень плохо из-за инфекции", — написал Уиффен в соцсети.
Пловец из Ирландии добавил, что сейчас его самочувствие в норме, пишет РИА Новости Спорт.
Фото: commons. wikimedia.org/Joe Desousa (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license).
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