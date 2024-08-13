Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.08.2024 : 92,6592
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.08.2024 : 100,559
Ирландский спортсмен Уиффен попал в больницу после заплыва в Сене
  1. Главная
  2. Спорт
  • Опубликована вчера в 23:15

Знаменосца Уиффена госпитализировали после заплыва в Сене

Ирландский спортсмен Уиффен попал в больницу после заплыва в Сене

Ирландский спортсмен Дэниэл Уиффен на Олимпийских играх-2024 в Париже принял участие в заплыве на 10 километров в Сене, после этого его госпитализировали.

Пловец пропустил церемонию закрытия летних соревнований. Как сообщает издание RMC Sport, через два дня после купания в Сене его положили в больницу.

"Я невероятно разочарован, что упустил возможность быть знаменосцем сборной Ирландии на закрытии Олимпиады. Я помчался в больницу, поскольку мне было очень плохо из-за инфекции", — написал Уиффен в соцсети.

Пловец из Ирландии добавил, что сейчас его самочувствие в норме, пишет РИА Новости Спорт.

Фото: commons. wikimedia.org/Joe Desousa (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license).

Мир

"Взгляд": Из-за слабости Трампа "ястребы" Вашингтона захлопали крыльями

Атака ВСУ на Курскую область воодушевила радикалов в Республиканской партии Америки, которые давно хотят усилить военную поддержку ВСУ. "Ястребы" призывают посадить ветеранов ВВС США за штурвалы F-16, чтобы помочь Украине.

Читать полностью
Baijiahao: Путин лишил Китай многомиллиардного контракта

Baijiahao: Путин лишил Китай многомиллиардного контракта

Китайские журналисты из Baijiahao сообщили о решении Владимира Путина отказаться от сотрудничества с Поднебесной в проекте по строительству высокоскоростной ж/д между Москвой и Петербургом.

Читать полностью

Общество

Google прекращает работу BigQuery в России с 9 сентября

Google прекращает работу BigQuery в России с 9 сентября

Google прекратит в России использование облачного сервиса BigQuery для работы с большими данными. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании Softline, пользователи уже получили уведомления об этом изменении, которое вступит в силу с 9 сентября.

Читать полностью
Собчак оценила интервью Илона Маска с Дональдом Трампа:

Собчак оценила интервью Илона Маска с Дональдом Трампа: "Люблю, когда корёжит"

Ксения Собчак объяснила, чем ей понравилось интервью Илона Маска с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Читать полностью

Новости