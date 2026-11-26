Плов — это всегда история про тепло и терпение. Чтобы добиться той самой рассыпчатости, когда каждое зернышко риса сохраняет свою форму, но при этом пропитано мясным соком, понадобится казан. Его толстое дно и высокие стенки создают инерцию тепла, которая позволяет продуктам не просто вариться, а томятся, обмениваясь ароматами. Баранина здесь идеальна: её жирность дает блюду необходимую плотность и характерный глубокий вкус.

Ингредиенты

мякоть баранины — 1 кг

рис — 1 кг

морковь — 1 кг

лук — 3 шт.

чеснок — 1 головка

курдючный жир — 10 г

растительное масло — 12 г

красный перец — 1 шт.

зира, черный перец, соль — по вкусу

Приготовление

Раскалите казан. Положите нарезанный кусочками курдючный жир, обжарьте его до золотистого состояния и извлеките из казана. Влейте растительное масло, снова дождитесь сильного разогрева. Отправьте в казан лук, нарезанный полукольцами. Жарьте до глубокого золотисто-коричневого цвета. Добавьте нарезанное мясо. Обжаривайте 15-20 минут, периодически помешивая. На этом этапе добавьте соль, черный перец и зиру (семена зиры лучше растереть в ладонях, чтобы высвободить эфирные масла). Морковь нарезайте крупной соломкой — тонкая натертая морковь в плове просто "растворится". Добавьте её к мясу и жарьте до мягкости. Залейте содержимое кипящей водой так, чтобы уровень жидкости был примерно на 2 см выше овощей и мяса. Очистите головку чеснока от верхней шелухи, промойте и положите целиком в центр казана. Варите 15-20 минут. Пока готовится основа, промойте рис в пяти водах, пока вода не станет прозрачной. Замочите его в холодной воде. Достаньте чеснок на тарелку. Слейте воду с риса и выложите его ровным слоем поверх мяса и моркови. Залейте кипятком так, чтобы вода была примерно на 1 см выше уровня риса. Аккуратно, поверхностно перемешайте рис шумовкой, не затрагивая нижний слой с мясом, и дождитесь, пока вода выкипит. Убавьте огонь до минимума. Сделайте в рисе отверстие в центре и снова утопите туда головку чеснока. Сделайте несколько отверстий по кругу и подлейте немного воды, чтобы предотвратить пригорание. Накройте плов тарелкой, слегка прижмите её и плотно закройте крышкой казана. Томите на слабом огне 20-25 минут. Снимите крышку, аккуратно уберите тарелку, выключите огонь. Снова закройте казан крышкой и дайте блюду "отдохнуть" 10-15 минут. Это позволит рису дойти до готовности за счет остаточного тепла.

Если хочется поэкспериментировать с текстурой, можно попробовать использовать рис сорта девзира — он крупный, с розовым оттенком и очень интенсивным ароматом. Также интересно, что в разных регионах вместо риса используют булгур, чечевицу или даже горох, что полностью меняет характер блюда, превращая его из классического плова в сытную злаковую кашу с мясом.