Мэрия Нижнего Новгорода ограничила доступ к аварийному зданию в Плотничном переулке

В Нижнем Новгороде введен режим повышенной готовности вблизи исторического здания, расположенного в Плотничном переулке под номером 12. Решение принято муниципальными властями из-за выявленного аварийного состояния объекта, создающего риски для безопасности местного населения. Меры направлены на превентивное устранение угрозы разрушения конструкций. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Администрации района поручено обеспечить полное ограждение опасной зоны и ограничить доступ посторонних лиц к земельному участку. Кроме того, специалисты обязаны подготовить необходимые ресурсы для проведения аварийно-восстановительных мероприятий и оперативно проинформировать всех собственников помещений.

За техническим состоянием аварийного дома установлен круглосуточный мониторинг для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Профильные службы будут следить за динамикой деформаций здания, чтобы вовремя среагировать на возможные изменения. Стоит отметить, что аналогичный режим был ранее установлен для соседнего жилого строения № 20 по той же улице.