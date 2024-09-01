Плохой сон из-за политики: исследование показало, что политубеждения ухудшают сон

Политические убеждения играют значительную роль в жизни людей, влияя не только на их мировоззрение, но и на физиологические аспекты, такие как уровень стресса и качество сна.

Этот факт был подтвержден учеными из Университета штата Аризона в США, результаты их исследования опубликованы в журнале Sleep Health.

Исследователи провели опрос среди 922 взрослых жителей Аризоны, средний возраст которых составил 41,65 года. Выборка была разнообразной по расовому, гендерному и образовательному признакам. Участники ответили на вопросы, касающиеся их сна за последние 30 дней и политической принадлежности. Они также оценили, насколько их жизнь изменилась после начала пандемии COVID-19.

Результаты показали, что люди, идентифицирующие себя как демократы или независимые, сообщили о более низком качестве сна по сравнению с республиканцами. Эти группы также испытали более значительные изменения в образе жизни и распорядке сна во время пандемии.

Сторонники левых политических взглядов более остро реагировали на стрессовые факторы, связанные с COVID-19, включая проблемы со здоровьем, экономическую неопределенность и социальные потрясения. В то время как республиканцы, менее обеспокоенные последствиями пандемии и более спокойные в отношении мер безопасности, таких как ношение масок и вакцинация, испытывали меньший стресс и, как следствие, лучше спали.

Однако, исследование имеет ограничения, такие как самооценка участниками своих состояний и убеждений, что может привести к необъективным или неточным данным. Кроме того, выявленные закономерности могут быть специфичны для данного штата и не обязательно распространяться на другие регионы.

Также остается вопрос о прямой связи между политическими взглядами и качеством сна или возможно, что сторонники определенной идеологии обладают характерными личностными качествами и образом жизни, влияющими на их сон.

Фото: unsplash.com/Linh Nguyen linhnguyen (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)