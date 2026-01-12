Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:08

Пляжи и промысел сходятся в одной точке: медузы в Азовском море попали в стратегию до 2030 года

Минобрнауки и Росрыболовство подготовят план переработки медуз к 2030 — ТАСС

Азовское море в ближайшие годы может получить неожиданное "сырьевое" направление, связанное не с рыбой, а с желетелыми организмами. Об этом сообщает ТАСС. Правительство России ожидает предложения по добыче медуз в Азовском море и их дальнейшей переработке, а сроком обозначен 2030 год. Проработку вопроса должны представить в кабмин Минобрнауки РФ и Росрыболовство.

Что именно поручено и к какому сроку

В стратегии развития Приазовья закреплён пункт о необходимости подготовить предложения по добыче медуз и организации их переработки. Отдельно подчеркнуто, что речь идет не о разовой инициативе, а о задаче, включенной в стратегический документ. К 2030 году два ведомства — Минобрнауки РФ и Росрыболовство — должны отчитаться о результатах проработки и передать их в правительство.

В самой стратегии приводится обоснование, почему именно Азовское море рассматривается как перспективная зона для такого направления. Документ описывает природные условия, которые, как предполагается, способствуют росту численности желетелого планктона и делают его развитие более эффективным. Это формирует базу для обсуждения будущих хозяйственных решений, включая возможную добычу и переработку.

Почему в стратегии выделили желетелый планктон

В тексте стратегии отмечается, что особенности Азовского моря напрямую влияют на динамику желетелых организмов. В частности, упоминаются высокая соленость, температура воды и более ранний прогрев весной, что, по оценке авторов документа, резко увеличивает эффективность развития желетелого планктона. В эту группу, как уточняется, входят не только медузы, но и гребневики, а также некоторые другие организмы.

"Высокая соленость, температура воды и ее более ранний прогрев в весенний период резко увеличивают эффективность развития" в Азовском море всех видов желетелого планктона, — отмечается в стратегии.

Таким образом, инициатива по медузам рассматривается в более широком контексте: речь идет о комплексе биологических процессов, которые усиливаются в конкретной акватории. Подход в стратегии выглядит как попытка перевести природную особенность региона в предмет прикладного анализа и возможных экономических решений, включая переработку.

Связь с планами развития побережья и туризма

Параллельно с этим в России готовят стратегический мастер-план развития побережья Азовского моря. Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов сообщал, что такая разработка ведётся, и она нацелена на комплексное развитие территории. По его словам, одним из ключевых туристических проектов станет развитие Приморска в Запорожской области, который включили в проект "Пять морей и озеро Байкал".

Хусаинов также отмечал, что над мастер-планом Азовского побережья работает Единый институт пространственного планирования РФ. В результате в повестке по Приазовью одновременно фигурируют два направления: с одной стороны — инфраструктурное и туристическое развитие, с другой — проработка сценариев использования биоресурсов, включая добычу медуз и их дальнейшую переработку. Оба трека увязаны со стратегическими документами и рассчитаны на долгосрочный горизонт.

