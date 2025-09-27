Как клеить потолочные плинтусы: до или после обоев

Для чистой геометрии и удобной отделки берите полиуретановые потолочные плинтусы длиной 2,5-2,7 м. Они ровно пилятся, легко шпатлюются и красятся, при этом дают лучший баланс цены и качества.

До или после обоев

Клеить можно до поклейки обоев — так проще нанести шпаклёвку и краску на сам плинтус; но потом потребуется аккуратно подрезать верхнюю кромку обоев. Либо после - тогда работайте максимально чисто: защищайте обои малярным скотчем и используйте акриловый клей, который надёжно схватит плинтус и в случае потёков легко смоется влажной салфеткой.

Запил и стусло

Угловые соединения готовят ножовкой с мелким зубом (полотно по металлу — идеально) на ровной поверхности. Внутренние и внешние углы запиливают под 45° в стусле, на потолке выполняют тонкую подгонку. Чтобы не ошибаться, заранее сделайте шаблоны для обоих типов углов.

Стыковка и раскрой

Начинайте монтаж от углов, чтобы не получить короткие обрезки в ответственных местах. Не применяйте куски короче 50-60 см. Перед резкой — семь раз отмерьте: длинномер проще скорректировать, чем нарастить.

Шпаклёвка и шлифовка

Все стыки и углы заделывают акрилом или финишной шпаклёвкой; после высыхания тщательно прошлифовывают "нулёвкой". Шов между плинтусом и потолком тоже шпаклюют (в шпаклёвку можно добавить немного ПВА), чтобы визуально объединить плоскости в единую линию.

Покраска

Если плинтус монтировали до обоев и он одного цвета с потолком — красьте их вместе для безупречного сопряжения. При раздельной окраске защищайте потолок чистым шпателем, подводя его к кромке плинтуса как кромочный ограничитель.

Полиуретановые плинтусы удобнее в резке и отделке, клеить их можно как до, так и после обоев, но в любом случае качество даст точный запил под 45°, стыковка "от угла", аккуратная шпаклёвка со шлифовкой и продуманная покраска с защитой кромок.