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Лучшая альтернатива плинтусу для пола
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Как и чем заменить напольный плинтус: названа лучшая альтернатива

Лучшая альтернатива плинтусу для пола

Напольный плинтус долгое время считался стандартным элементом отделки, незаменимым для завершения интерьера. Однако с развитием дизайнерских тенденций и материалов его популярность стала снижаться.

Всё чаще в современных интерьерах можно встретить альтернативные решения. Одним из таких решений является жидкая пробка.

Жидкая пробка: новый взгляд на отделку

Жидкая пробка представляет собой смесь измельченной коры пробкового дерева и полимерной мастики. Она доступна в виде готового продукта в небольших тубах, что делает её удобной для применения.

Для нанесения жидкой пробки используется строительный пистолет или шпатель. После нанесения она отвердевает и образует плотную герметичную массу, которая эффективно компенсирует тепловое расширение и сужение напольного покрытия.

Преимущества жидкой пробки

Простота установки. Жидкая пробка легко наносится, не требуя сложного оборудования или опыта. Это делает её отличным выбором как для профессионалов, так и для тех, кто предпочитает делать всё своими руками.

Универсальность применения. Она подходит для заделки как прямых, так и криволинейных стыков. Это позволяет использовать её в самых разных интерьере и архитектурных решениях, включая сложные формы и неровные поверхности.

Отсутствие усадки. После затвердевания жидкая пробка не даёт усадки, что обеспечивает долговечность и надежность соединений. Это особенно важно для обеспечения целостности отделки в местах интенсивного использования.

Высокая влагостойкость. Жидкая пробка обладает отличной влагостойкостью, что делает её идеальным выбором для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и кухни.

Фото: commons.wikimedia.org/wikimedia(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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