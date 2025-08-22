Плесень прорастает глубже, чем кажется: почему нельзя срезать и есть

Плесень — не просто неприятное зрелище, но и потенциальная угроза для здоровья. Даже если поражённый участок кажется маленьким, есть такой продукт опасно, предупреждает директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. В беседе с "Лентой.ру" она рассказала, какие продукты нужно без колебаний выбрасывать, а с какими ещё можно попытаться разобраться.

Почему опасна даже "маленькая" плесень?

"Плесневые грибы образуют микроскопические нити, которые проникают глубоко в ткань продукта, даже если видимая плесень локализована только на поверхности", — объясняет специалист.

Такие грибы способны выделять токсины, устойчивые к термической обработке. Они:

накапливаются в организме;

не уничтожаются при кипячении или жарке;

вызывают серьёзные последствия — от пищевых отравлений до хронических заболеваний печени.

Продукты, которые нельзя спасать

Наибольшую опасность представляют мягкие и влажные продукты, среди которых:

фрукты и овощи;

хлеб и выпечка;

молочная продукция;

орехи, крупы, джемы.

"Даже при удалении видимой части плесени оставшаяся часть может содержать токсичные вещества, например афлатоксины", — подчёркивает Спеценко.

Эти токсины особенно опасны для печени и не имеют вкуса или запаха, что делает их практически незаметными при употреблении.

Когда ещё можно спасти продукт?

В редких случаях допускается удаление плесени с:

твердых сыров;

сыровяленых колбас.

Но и здесь есть условия:

срезать не менее 1-2 сантиметров от пораженного участка;

избегать употребления, если появился посторонний запах или необычный цвет плесени (например, ярко-оранжевый, черный, розовый).

Что делать с посудой и холодильником?

Плесень — это не только гриб, но и споры, которые могут оставаться на поверхностях. Поэтому:

тщательно мойте посуду и контейнеры, где хранился заплесневелый продукт;

дезинфицируйте холодильник после контакта с такими продуктами.

Кто в группе риска?

Особенно уязвимы:

дети;

беременные женщины;

люди с хроническими заболеваниями;

люди с ослабленным иммунитетом.

"Регулярное употребление даже небольших доз плесневых токсинов может привести к аллергиям, заболеваниям печени и снижению иммунитета", — подчёркивает Спеценко.

Как не допустить появления плесени?