Плесень прорастает глубже, чем кажется: почему нельзя срезать и есть
Плесень — не просто неприятное зрелище, но и потенциальная угроза для здоровья. Даже если поражённый участок кажется маленьким, есть такой продукт опасно, предупреждает директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. В беседе с "Лентой.ру" она рассказала, какие продукты нужно без колебаний выбрасывать, а с какими ещё можно попытаться разобраться.
Почему опасна даже "маленькая" плесень?
"Плесневые грибы образуют микроскопические нити, которые проникают глубоко в ткань продукта, даже если видимая плесень локализована только на поверхности", — объясняет специалист.
Такие грибы способны выделять токсины, устойчивые к термической обработке. Они:
- накапливаются в организме;
- не уничтожаются при кипячении или жарке;
- вызывают серьёзные последствия — от пищевых отравлений до хронических заболеваний печени.
Продукты, которые нельзя спасать
Наибольшую опасность представляют мягкие и влажные продукты, среди которых:
- фрукты и овощи;
- хлеб и выпечка;
- молочная продукция;
- орехи, крупы, джемы.
"Даже при удалении видимой части плесени оставшаяся часть может содержать токсичные вещества, например афлатоксины", — подчёркивает Спеценко.
Эти токсины особенно опасны для печени и не имеют вкуса или запаха, что делает их практически незаметными при употреблении.
Когда ещё можно спасти продукт?
В редких случаях допускается удаление плесени с:
- твердых сыров;
- сыровяленых колбас.
Но и здесь есть условия:
- срезать не менее 1-2 сантиметров от пораженного участка;
- избегать употребления, если появился посторонний запах или необычный цвет плесени (например, ярко-оранжевый, черный, розовый).
Что делать с посудой и холодильником?
Плесень — это не только гриб, но и споры, которые могут оставаться на поверхностях. Поэтому:
- тщательно мойте посуду и контейнеры, где хранился заплесневелый продукт;
- дезинфицируйте холодильник после контакта с такими продуктами.
Кто в группе риска?
Особенно уязвимы:
- дети;
- беременные женщины;
- люди с хроническими заболеваниями;
- люди с ослабленным иммунитетом.
"Регулярное употребление даже небольших доз плесневых токсинов может привести к аллергиям, заболеваниям печени и снижению иммунитета", — подчёркивает Спеценко.
Как не допустить появления плесени?
- Храните продукты в условиях, рекомендованных на упаковке.
- Следите за сроком годности.
- Проверяйте продукты на запах и текстуру перед употреблением.
- Если есть хоть малейшее сомнение — лучше выбросить, чем рисковать здоровьем.
