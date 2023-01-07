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  • Опубликована сегодня в 9:20

"С праздником тебя": пленный боец ВСУ передал семье новогоднее поздравление через пресс-службу "Конкорда"

Украинский военнослужащий Александр Осадчук, попавший в плен в ходе боевых действий, вышел на связь с родственниками. Видеообращение солдата к родителям опубликовала пресс-служба компании "Конкорд", основанная бизнесменом Евгением Пригожиным.

Боец ВСУ был быстро разыскан после того, как его семья обратилась с соответствующей просьбой на горячую линию "Спроси Вагнер". В результате Александр Осадчук записал видеообращение, в котором рассказал о жизни в плену и поздравил близких с новогодними праздниками.

"Мама, привет. Мне сказали, ты меня искала. Я нахожусь в плену, слава богу, вылез из этой мясорубки, в которую меня кинули просто так", — заявил военнослужащий.

Как он отметил, попавших в плен украинских солдат хорошо кормят и ни на что не агитируют. При этом допросы почти не ведутся — самого Осадчука лишь единожды вызывали на полноценную беседу.

В конце солдат поздравил семью с Новым годом и Рождеством. Он попросил у родителей передать бабушке, что с ним все хорошо, и выразил надежду на скорейшее возвращение домой.

"С праздником тебя. Всего хорошего, спасибо. Мама я тебя очень, безумно люблю, скоро буду дома", — завершил свое обращение Осадчук.

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