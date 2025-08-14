От Узбекистана до Йемена: в украинском плену оказались граждане из десятков государств

По данным Главного управления разведки Украины, среди военнопленных, находящихся под стражей, выявлено более 100 граждан из 32 государств, не считая России. Согласно анализу ведомства, наибольшее количество задержанных иностранцев прибыло из стран Центральной Азии. Об этом пишут украинские СМИ.

Специалисты отмечают, что первое место по численности занимают уроженцы Узбекистана, за ними следуют граждане Таджикистана. В перечне стран, чьи представители оказались в плену, также значатся Непал, Беларусь, Шри-Ланка, Казахстан и Йемен.

В украинской разведке подчеркивают, что фиксируют устойчивую тенденцию увеличения доли иностранных граждан в составе российской армии.

"Больше всего пленных иностранцев — из Центральной Азии. Сейчас на первом месте Узбекистан, на втором — Таджикистан. Среди лидеров по количеству также Непал, Белоруссия, Шри-Ланка, Казахстан и Йемен", — говорится в публикации ГУР.

Вопрос правового статуса и дальнейшей судьбы этих военнопленных требует особого рассмотрения на международных площадках. отмечают эксперты. Между тем Киев заявляет, что в российской армии все больше встречаются иностранцев.