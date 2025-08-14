Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Солдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:01

От Узбекистана до Йемена: в украинском плену оказались граждане из десятков государств

Украинская разведка сообщает о более чем 100 пленных иностранцах из 32 стран

По данным Главного управления разведки Украины, среди военнопленных, находящихся под стражей, выявлено более 100 граждан из 32 государств, не считая России. Согласно анализу ведомства, наибольшее количество задержанных иностранцев прибыло из стран Центральной Азии. Об этом пишут украинские СМИ.

Специалисты отмечают, что первое место по численности занимают уроженцы Узбекистана, за ними следуют граждане Таджикистана. В перечне стран, чьи представители оказались в плену, также значатся Непал, Беларусь, Шри-Ланка, Казахстан и Йемен.

В украинской разведке подчеркивают, что фиксируют устойчивую тенденцию увеличения доли иностранных граждан в составе российской армии.

"Больше всего пленных иностранцев — из Центральной Азии. Сейчас на первом месте Узбекистан, на втором — Таджикистан. Среди лидеров по количеству также Непал, Белоруссия, Шри-Ланка, Казахстан и Йемен", — говорится в публикации ГУР.

Вопрос правового статуса и дальнейшей судьбы этих военнопленных требует особого рассмотрения на международных площадках. отмечают эксперты. Между тем Киев заявляет, что в российской армии все больше встречаются иностранцев.

Читайте также

Сийярто: Венгрия не даст сорвать встречу Путина и Трампа, несмотря на давление ЕС 11.08.2025 в 19:44

Будапешт против Брюсселя: кто хочет вмешаться в саммит лидеров США и РФ

Венгрия готова противостоять попыткам Евросоюза сорвать предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто после телефонного разговора с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.

Читать полностью » Трамп сделал еще одно заявление: Президент России едет в нашу страну, а не мы в его 11.08.2025 в 19:12

Президент США раскрыл детали будущих переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести переговоры с Владимиром Путиным на американской территории. Ранее Трамп заявил, что сам едет в Россию на встречу с Путиным, очевидно, как и полагали некоторые аналитики, что он просто оговорился. По словам Трампа, формат переговоров может быть и трёхсторонним.

Читать полностью » Трамп заявил, что в эту пятницу едет в Россию для встречи с Путиным 11.08.2025 в 18:27

Где состоится саммит: Трамп сообщил о визите не на Аляску, а в Россию

Президент США Дональд Трамп объявил о своем визите в Россию, который запланирован на ближайшую пятницу. В своем заявлении он упомянул о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, однако не уточнил деталей переговоров. При этом политик не стал скрывать недовольства текущей ситуацией в Вашингтоне.

Читать полностью » Bloomberg: Европейские лидеры стремятся к переговорам с Трампом перед встречей с Путиным 10.08.2025 в 22:41

ЕС пытается повлиять на переговоры США и России

Согласно информации агентства Bloomberg, представители Европейского союза предпринимают срочные усилия для организации переговоров с американским президентом Дональдом Трампом до его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Источники, пожелавшие остаться неназванными, сообщили, что европейские политики надеются провести консультации до 15 августа.

Читать полностью » ЕС предлагает направить замороженные активы России для восстановления Украины 10.08.2025 в 22:03

Саммит на Аляске под угрозой: ЕС настаивает на конфискации российских средств

В преддверии саммита России и США на Аляске, запланированного на 15 августа, лидеры Европейского союза обсуждают новые меры давления на Москву. Согласно данным Financial Times, одним из ключевых предложений является использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Общая сумма этих средств оценивается в €190 млрд.

Читать полностью » Рютте: НАТО продолжит военную помощь Киеву независимо от итогов встречи Путина и Трампа 10.08.2025 в 19:17

Гава НАТО сообщил, что альянс готовит новые пакеты помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс продолжит поставки военной помощи Украине независимо от результатов предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, первые два пакета помощи уже согласованы Нидерландами и скандинавскими странами.

Читать полностью » Вэнс: США намерены закончить финансирование конфликта на Украине 10.08.2025 в 19:09

Американцы устали платить: Вашингтон сворачивает финансирование украинской армии

Администрация Дональда Трампа приняла решение о прекращении военной помощи Украине, что может кардинально изменить расстановку сил в конфликте. Как заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире Fox News, Вашингтон намерен сосредоточиться на поисках мирного урегулирования, а не на продолжении финансирования военных действий.

Читать полностью » ЕС созывает экстренное совещание глав МИД из-за саммита Путина и Трампа 10.08.2025 в 17:10

Без Европы не будет сделки: Каллас требует участия ЕС в переговорах по Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас инициировала экстренное совещание глав МИД стран Евросоюза, которое пройдёт 11 августа. Поводом для встречи стал предстоящий саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированный на 15 августа на Аляске.

Читать полностью »

